Швейцарія може спростити отримання громадянства: що зміниться для українських біженців

У Швейцарії 28 лютого 2027 року відбудеться загальнонаціональний референдум щодо спрощення отримання громадянства іноземцями. Запропонована реформа передбачає скорочення мінімального терміну законного проживання з десяти до п'яти років, скасування вимоги щодо постійної посвідки категорії C та запровадження єдиних федеральних правил натуралізації. Про це повідомляє Experts Club із посиланням на рішення швейцарської влади. Дату голосування також підтвердила Федеральна рада Швейцарії.

У Швейцарії 28 лютого 2027 року відбудеться загальнонаціональний референдум щодо спрощення отримання громадянства іноземцями.

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Що пропонують змінити

На референдум винесуть народну ініціативу «За сучасне громадянство» (Demokratie-Initiative), яку просуває громадське об'єднання Aktion Vierviertel.

Наразі для отримання швейцарського громадянства за стандартною процедурою іноземці повинні прожити в країні щонайменше десять років, мати постійну посвідку на проживання категорії C, підтвердити інтеграцію в суспільство та виконати мовні вимоги.

Крім федеральних правил, кантони та муніципалітети можуть встановлювати власні умови, зокрема щодо тривалості проживання на їхній території.

Запропонована реформа передбачає такі зміни:

Щонайменше 10 років проживання 5 років законного проживання Обов'язкова посвідка категорії C Вимогу пропонують скасувати Додаткові вимоги кантонів Єдині федеральні правила Розширені інтеграційні критерії Базове знання національної мови та визначені вимоги щодо безпеки й судимостей

За задумом ініціаторів, право на натуралізацію матимуть іноземці, які законно прожили у Швейцарії п'ять років, володіють базовими знаннями однієї з національних мов, не були засуджені до тривалого ув'язнення та не становлять загрози безпеці країни.

Чому влада виступає проти

Попри підтримку ініціативи громадськими організаціями, Федеральна рада та парламент Швейцарії рекомендують її відхилити.

У квітні 2026 року Національна рада проголосувала проти реформи: 130 депутатів підтримали рекомендацію відхилити ініціативу, 62 виступили проти, один утримався.

У вересні аналогічну позицію підтримала Рада кантонів. Під час остаточного голосування парламент підтвердив негативну рекомендацію.

Уряд вважає, що скорочення терміну проживання та скасування посвідки C можуть надмірно послабити вимоги до натуралізації. Крім того, передача повноважень на федеральний рівень обмежить можливості кантонів і муніципалітетів самостійно визначати правила отримання громадянства.

Що це означає для українців

Результати референдуму можуть мати значення для українців, які перебувають у Швейцарії під тимчасовим захистом S.

За даними Швейцарської конференції з питань соціальної допомоги (SKOS), у липні 2026 року в країні проживала 76 851 особа зі статусом S.

У серпні Федеральна рада продовжила дію механізму тимчасового захисту щонайменше до 4 березня 2028 року.

За чинними правилами, люди, які безперервно прожили у Швейцарії п'ять років зі статусом S, мають право на посвідку категорії B, пов'язану з тимчасовим захистом.

Проте така посвідка не є постійною та діє лише доти, доки зберігається відповідний захисний статус.

Якщо на референдумі підтримають скасування обов'язкової вимоги щодо посвідки C, це потенційно розширить можливості натуралізації для іноземців із тимчасовими дозволами на проживання.

Водночас схвалення реформи не означатиме автоматичного надання громадянства українським біженцям. Після голосування потрібно буде визначити порядок реалізації нових норм, зокрема правила зарахування періодів перебування за різними міграційними статусами.

Коли можуть змінитися правила

Референдум відбудеться 28 лютого 2027 року. Для схвалення народної ініціативи необхідна подвійна більшість — підтримка більшості виборців і більшості кантонів.

У разі позитивного результату швейцарська влада має імплементувати конституційні зміни та визначити практичний порядок натуралізації за новими правилами.

До цього часу стандартні вимоги залишатимуться незмінними: десять років проживання, посвідка категорії C та виконання передбачених законодавством умов інтеграції.

Для українців, які планують залишатися у Швейцарії на тривалий термін, результат голосування може вплинути на перспективи отримання громадянства, проте конкретні можливості залежатимуть від остаточного законодавства та міграційного статусу кожної людини.