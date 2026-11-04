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4 листопада 2026, 11:12

Найбагатші країни світу у 2031 році: хто випередить США та де ВВП на людину перевищить $200 тисяч

Ліхтенштейн збереже перше місце у світі за ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС) у 2031 році. Показник країни може досягти $226 тис., тоді як Сінгапур із $215 тис. залишиться другим. США, за прогнозом, посядуть 12-те місце з показником близько $115 тис. Про це свідчить рейтинг Visual Capitalist, складений на основі жовтневого прогнозу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Ліхтенштейн збереже перше місце у світі за ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС) у 2031 році.
Ліхтенштейн збереже перше місце у світі за ВВП на душу населення
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Топ-15 найбагатших економік

Згідно з прогнозом, до 2031 року лише дві економіки світу матимуть ВВП на душу населення за ПКС понад $200 тис.

Третє місце посяде Ірландія з показником $182,1 тис., четверте — Макао ($173,9 тис.), а п'яте — Люксембург ($173,8 тис.).

Прогноз ВВП на душу населення за ПКС у поточних міжнародних доларах. Джерело: Visual Capitalist на основі IMF World Economic Outlook, жовтень 2026 року.

Які країни зростатимуть найшвидше

Найбільше зростання ВВП на душу населення серед 25 економік рейтингу прогнозують Катару — на 64%, до $170,4 тис.

Завдяки цьому країна може піднятися на дві позиції, до шостого місця, та майже наздогнати Люксембург. Якщо у 2026 році різниця між їхніми показниками становить близько $53 тис., то у 2031 році вона може скоротитися до $3,4 тис.

Де ВВП на душу населення зросте найбільше

Другу позицію за темпами приросту посідає Гайана — 43%, до $141,8 тис. Третю — Об'єднані Арабські Емірати з показником 37%, до $114,4 тис.

Підвищення позицій цих економік пов'язане насамперед із розвитком енергетичного сектору та розширенням видобутку нафти й газу.

Водночас прогнози залишаються залежними від геополітичних ризиків. Зокрема, пошкодження виробничих потужностей у Катарі та перебої із судноплавством можуть вплинути на реалізацію планів розширення експорту зрідженого природного газу.

Чому європейські країни втрачають позиції

Попри прогнозоване зростання ВВП на душу населення, декілька європейських економік можуть опуститися в рейтингу.

Люксембург переміститься з третього на п'яте місце, Норвегія — із шостого на дев'яте, а Швейцарія — із сьомого на десяте.

Це не означає скорочення їхніх економік. Йдеться про те, що інші країни зростатимуть швидше.

Для США прогнозується збільшення ВВП на душу населення на 21% — із $95,2 тис. у 2026 році до майже $115 тис. у 2031-му. Водночас країна збереже 12-те місце.

Що показує рейтинг

Як раніше писав «Мінфін», Ліхтенштейн очолював рейтинг найбагатших економік і за прогнозом на 2026 рік. У попередній публікації показник країни оцінювався у $195,4 тис. на особу. Новий рейтинг базується на оновленому жовтневому прогнозі МВФ, тому окремі оцінки відрізняються.

ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності враховує різницю в рівнях цін між країнами. Завдяки цьому показник дозволяє порівнювати обсяг вироблених товарів і послуг на одного мешканця з поправкою на купівельну спроможність.

Водночас високий ВВП на душу населення не означає відповідного рівня зарплат чи особистих статків громадян. Наприклад, показники Ірландії суттєво залежать від діяльності міжнародних корпорацій, а Гайани — від швидкого розвитку нафтовидобувної галузі.

Прогноз МВФ охоплює період до 2031 року та може переглядатися залежно від економічної ситуації, цін на енергоносії й темпів розвитку окремих країн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+10
Romanenkas17
Romanenkas17
4 листопада 2026, 12:14
#
Світ брехні - у країн трільйонні борги, як вони можуть бути багатими? Це як взяти мерс в кредит і вважатись «багатим».
+
0
Kanarej
Kanarej
4 листопада 2026, 14:27
#
Якщо ти не друкуєш валюту сам — то так. А якщо емітент ти сам — то ситуація дещо інша.
Але якщо глянути на топ-10 списку — то там немає країн з відносно великими боргами. Там тільки країни, в яких крутиться капітал, значно більший за їхні борги.
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