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4 листопада 2026, 10:17

В Україні з'являться корпоративні облігації в доларах під 5,75%: скільки потрібно для інвестування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд», що входить до агрохолдингу «Кернел», на $50 млн. Початкова ставка становитиме 5,75% річних, а погашення заплановане на листопад 2029 року. Це перша в Україні публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого масштабу, повідомила НКЦПФР 3 листопада.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск корпоративних облігацій компанії «Кернел-Трейд», що входить до агрохолдингу «Кернел», на $50 млн.
Це перша в Україні публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого масштабу
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Умови розміщення облігацій

Компанія планує розмістити 50 тисяч облігацій номіналом $1000 кожна. Продаж цінних паперів на фондовій біржі ПФТС запланований на 9−20 листопада 2026 року.

Ставка 5,75% річних діятиме протягом перших шести відсоткових періодів — приблизно півтора року. Надалі її визначатиме наглядова рада компанії в межах від 2% до 10% річних.

За незмінної ставки 5,75% одна облігація номіналом $1000 приносила б $57,50 відсоткового доходу на рік до оподаткування. Проте після перших шести кварталів розмір виплат може змінитися.

Придбати облігації можна буде через ліцензовані інвестиційні фірми, які мають доступ до торгів на ПФТС. Організаторами випуску виступають Райффайзен Банк та «Універ Капітал».

На що компанія витратить $50 млн

Залучені кошти «Кернел-Трейд» планує спрямувати на операційну діяльність агрохолдингу.

Які ризики для інвесторів

Облігації номіновані в доларах США, однак виплати у валюті здійснюватимуться лише за умови, що це дозволятиме чинне валютне законодавство.

Під час воєнного стану в Україні діють валютні обмеження, встановлені постановою НБУ № 18. Тому порядок виплати відсотків і погашення визначатиметься правилами, чинними на відповідну дату.

Крім того, облігації є незабезпеченими — компанія не надає застави для гарантування виконання своїх зобов'язань.

Інвесторам також слід враховувати можливість зміни процентної ставки після перших півтора року та ризик низької ліквідності: продати цінні папери до погашення може бути складно.

У НКЦПФР наголошують, що реєстрація випуску не гарантує повернення інвестицій або отримання заявленої дохідності.

Фінансові результати «Кернела»

«Кернел» є одним із найбільших українських агрохолдингів та провідних експортерів соняшникової олії.

За підсумками 2026 фінансового року, який завершився 30 червня, виручка групи зросла на 7% — до $4,4 млрд, а EBITDA збільшилася на 20% — до $558 млн. Чистий прибуток компанії зріс на 35%, до $322 млн.

Водночас фінансові результати безпосереднього емітента — «Кернел-Трейд» — відрізняються від консолідованих показників групи. У 2025 році виручка компанії збільшилася на 16,5%, до 105,94 млрд грн, проте чистий прибуток скоротився з 5,42 млрд грн до 280 млн грн.

Раніше великі українські компанії переважно залучали валютне фінансування через міжнародні банки, єврооблігації або приватні угоди. Публічне розміщення доларових облігацій на внутрішньому ринку створює для бізнесу додатковий канал фінансування, а для інвесторів — ще один валютний інструмент із корпоративним кредитним ризиком.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
TAN72
TAN72
4 листопада 2026, 12:03
#
Очередная пирамида
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+15
Romanenkas17
Romanenkas17
4 листопада 2026, 12:17
#
Занадто заманчиво, точно піраміда!
+
0
Karin77
Karin77
4 листопада 2026, 12:26
#
Замануха…
+
0
malfar
malfar
4 листопада 2026, 12:38
#
Це ж було вже…(с)
замануха та кидок, допобачення
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