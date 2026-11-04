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4 листопада 2026, 9:16

Від 428 до 846 грн за 100 км: які автомобілі найдешевші та найдорожчі в експлуатації

Вартість поїздки на 100 км на популярних в Україні автомобілях може відрізнятися майже вдвічі — від 428 грн на Renault Megane 1.5 dCi до 846 грн на Audi A6 2.5 TDI. За однакового бюджету в 1000 грн перший автомобіль може проїхати приблизно 233 км, а другий — лише 118 км. Про це свідчать розрахунки Інституту досліджень авторинку, який також представив калькулятор вартості 100 км для різних типів автомобілів.

Вартість поїздки на 100 км на популярних в Україні автомобілях може відрізнятися майже вдвічі — від 428 грн на Renault Megane 1.5 dCi до 846 грн на Audi A6 2.5 TDI.
Вартість поїздки на 100 км на популярних в Україні автомобілях може відрізнятися майже вдвічі
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Які автомобілі найдешевші у використанні

Для дослідження аналітики використали дані про реєстрації автомобілів в Україні за період із 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2026 року.

За десять років було проведено 11,9 млн реєстраційних операцій, із яких 3,07 млн припали на 15 найпопулярніших моделей.

Найбільше операцій зафіксували з Volkswagen Passat — 409 520. Далі йдуть Škoda Octavia (376 466) та Lanos (343 570).

Для розрахунку витрат використали паспортне споживання пального конкретних модифікацій та середні ціни на АЗС у шести містах України станом на 29 жовтня 2026 року:

  • Бензин А-95 — 90,73 грн/л.
  • Дизельне пальне — 104,48 грн/л.
  • Автогаз (LPG) — 57,29 грн/л.

За результатами дослідження, витрати на пальне для популярних моделей становлять:

Джерело: Інститут досліджень авторинку. Розрахунки за паспортним комбінованим циклом конкретних модифікацій та цінами на пальне від 29 жовтня 2026 року.

Наведені показники не є фактичними витратами кожного автомобіля. Реальне споживання залежить від технічного стану, температури, швидкості, дорожніх умов та стилю водіння.

Бензин, дизель чи газ: що вигідніше

Попри вищу ціну дизельного пального, автомобіль із дизельним двигуном може бути дешевшим у використанні завдяки меншій витраті.

За цінами, використаними в дослідженні, дизельний автомобіль повинен споживати приблизно на 13,2% менше пального, ніж бензиновий, щоб забезпечити однакову вартість поїздки.

Наприклад, якщо бензиновий автомобіль витрачає 7 л на 100 км, дизельний аналог має споживати не більш як 6,08 л.

Водночас сама наявність дизельного двигуна не гарантує економії. Зокрема, Audi A6 2.5 TDI з автоматичною коробкою передач за паспортними показниками споживає 8,1 л на 100 км, що відповідає приблизно 846 грн.

Для автомобілів із газобалонним обладнанням витрати також залежать від конкретної моделі та умов експлуатації.

За даними дослідження, Lanos 1.5 із ГБО у міському циклі споживає близько 11,61 л газу на 100 км. За ціною LPG від 29 жовтня це приблизно 665 грн без урахування бензину для запуску та прогрівання двигуна.

Для Chevrolet Aveo 1.5 із ГБО орієнтовні витрати становлять 516−573 грн на 100 км за споживання 9−10 л газу.

Однак ці показники отримані за іншими умовами вимірювання, тому безпосередньо порівнювати їх із паспортним комбінованим циклом дизельних і бензинових автомобілів некоректно.

Як порахувати витрати на власне авто

Інститут досліджень авторинку запустив онлайн-калькулятор, який дозволяє визначити витрати на 100 км залежно від типу пального, реального споживання та вартості заправки.

Інструмент також дає змогу порівнювати два автомобілі з різними двигунами, оцінювати щомісячні витрати залежно від пробігу та розраховувати економію від встановлення ГБО.

Для електромобілів можна враховувати тарифи домашнього та публічного заряджання, а для плагін-гібридів — частку пробігу на електроенергії та пальному.

Наприклад, різниця у витраті бензину лише на 1 л на 100 км за щомісячного пробігу 1500 км означає додаткові витрати приблизно 1361 грн на місяць, або понад 16 тис. грн на рік за незмінної ціни пального.

Чому витрати зростають

Як раніше писав «Мінфін», наприкінці жовтня ціни на пальне в Україні продовжували зростати. Зокрема, 28 жовтня середня вартість дизеля становила 104,21 грн за літр, бензину А-95 — 90,08 грн, а автогазу — 56,19 грн.

За даними моніторингу «Мінфіну», протягом жовтня дизельне пальне подорожчало з 98,44 до 104,26 грн за літр, або на 5,82 грн. Автогаз за цей період зріс у ціні з 43,93 до 57,66 грн за літр.

Підвищення вартості пального безпосередньо збільшує витрати автомобілістів. Наприклад, за споживання 7 л дизеля на 100 км подорожчання літра на 5,82 грн додає близько 41 грн до вартості кожних 100 км.

Водночас витрати на заправку — лише частина вартості володіння автомобілем. Під час вибору машини також потрібно враховувати технічне обслуговування, ремонт, страхування та втрату вартості з часом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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