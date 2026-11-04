Українці частіше знімають готівку: НБУ пояснив причини зростання попиту

За січень — вересень 2026 року українські банки видали з кас 2,46 трлн грн готівки, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас надходження готівки до банків зросли на 9,8% — до 2,41 трлн грн. Різниця між видачею та надходженнями становила 50,1 млрд грн. Про це повідомив Національний банк України.

За січень — вересень 2026 року українські банки видали з кас 2,46 трлн грн готівки, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Чому зростає попит на готівку

За даними регулятора, протягом дев'яти місяців до кас банків надійшло 2 413,3 млрд грн, тоді як видано було 2 463,4 млрд грн.

НБУ пояснює збільшення надходжень підвищенням та індексацією зарплат і пенсій у першому кварталі, повним фінансуванням соціальних виплат, а також витратами населення на підготовку до осінньо-зимового періоду.

Водночас на зростання обсягів видачі готівки вплинуло погіршення безпекової ситуації. Посилення російських обстрілів, руйнування енергетичної, цивільної та логістичної інфраструктури збільшують ризики для економічної активності.

За оцінкою НБУ, це спонукає українців частіше знімати гроші та зберігати частину заощаджень у готівковій формі.

Звідки гроші надходять до банків

Найбільшу частку надходжень готівки забезпечила торговельна виручка — 31,7%.

Основна частина виданої банками готівки припадала на операції клієнтів із платіжними картками — 2,11 трлн грн, або 85,6%.

Ще 119,2 млрд грн (4,8%) видано за операціями купівлі іноземної валюти у клієнтів, а 79,6 млрд грн (3,2%) спрямовано на підкріплення операторів поштового зв'язку.

Що показує статистика

Як писав «Мінфін», за дев'ять місяців 2025 року перевищення видачі готівки над надходженнями до банків становило приблизно 74,6 млрд грн. У 2026 році цей розрив скоротився до 50,1 млрд грн, хоча загальні обсяги касових операцій зросли.

Це означає, що надходження готівки до банків зростали швидше, ніж її видача. Водночас показники касових оборотів не відображають безпосередньо обсяг заощаджень українців: через банківські каси проходять не лише кошти населення, а й торговельна виручка та інші платежі.

Попит на готівку може залишатися підвищеним через ризики відключень електроенергії та перебоїв із роботою платіжної інфраструктури. У таких умовах частина населення використовує готівку як резервний спосіб розрахунків.