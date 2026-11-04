Небезпечна вода: кожна п'ята проба води з колодязів та інших місцевих джерел — із перевищенням нітратів

Упродовж 2026 року Держпродспоживслужба перевірила 9 450 об'єктів водопостачання в Україні. На 907 із них виявили порушення санітарного законодавства. Найбільше проблем зафіксовано у сфері нецентралізованого водопостачання, зокрема в пунктах розливу питної води. Про це повідомила Держпродспоживслужба 3 листопада.

Упродовж 2026 року Держпродспоживслужба перевірила 9 450 об'єктів водопостачання в Україні.

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Де найбільше порушень

Протягом року фахівці перевірили 1 301 підприємство питного водопостачання, серед яких 420 підприємств централізованого та 881 — нецентралізованого водопостачання.

Порушення виявили на 351 об'єкті централізованого та 556 об'єктах нецентралізованого водопостачання.

Окремо перевіряли бювети, пункти розливу питної води, шахтні колодязі та підприємства з виробництва фасованої води.

За результатами перевірок 311 пунктів розливу води та 60 бюветів. Джерело: Держпродспоживслужба.

Серед найпоширеніших проблем — незадовільний стан обладнання, відсутність регулярного лабораторного контролю, недостатнє знезараження води та невідповідність санітарно-хімічним і мікробіологічним нормативам.

Для колодязів та інших місцевих джерел додатковими проблемами залишаються відсутність санітарних паспортів, відповідальних балансоутримувачів і належного очищення.

Для усунення порушень місцевій владі та підприємствам направили 3 864 приписи, листи й рекомендації. Виконано 1 807 із них, або 47%.

За порушення накладено 14 штрафів на загальну суму 10 795 грн.

Що показали лабораторні дослідження

У 2026 році лабораторії Держпродспоживслужби дослідили 10 463 проби питної води, зокрема 8 575 із централізованих мереж та 1 888 із нецентралізованих джерел.

Із централізованих мереж санітарним вимогам не відповідали 1 387 проб, або близько 16%.

Для нецентралізованих джерел служба повідомила про 392 проби з відхиленнями. Водночас у першоджерелі є арифметична розбіжність: зазначено 37%, хоча 392 із 1 888 становлять приблизно 20,8%.

Окремо перевіряли вміст нітратів у воді. Результати показали суттєву різницю між централізованими та місцевими джерелами.

Перевищення нормативів нітратів у воді з нецентралізованих джерел виявляли значно частіше. Однак результати перевірених проб не можна автоматично поширювати на всі колодязі та свердловини України.

Найнебезпечнішими наслідками забруднення води нітратами є отруєння дітей раннього віку. Протягом 2026 року зареєстровано дев'ять випадків водно-нітратної метгемоглобінемії серед дітей до трьох років, зокрема один летальний випадок.

Чим небезпечна вода з колодязів

Водно-нітратна метгемоглобінемія — захворювання, за якого порушується здатність крові переносити кисень до тканин організму. Найбільшу небезпеку воно становить для немовлят, особливо якщо забруднену воду використовують для приготування дитячих сумішей.

За даними Держпродспоживслужби, гранично допустима концентрація нітратів у питній воді становить 50 мг/л.

Наявність нітратів неможливо надійно визначити за кольором, запахом або смаком води. Кип'ятіння також не усуває ці речовини, а через випаровування води може збільшувати їх концентрацію.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти воду з колодязів і свердловин у лабораторіях. Для приготування дитячого харчування слід використовувати воду з підтвердженою безпечністю та відповідним призначенням.

Як контролюють якість води

Проблеми з якістю питної води в Україні посилюються через пошкодження інфраструктури, перебої з електропостачанням та недостатнє технічне обслуговування локальних систем водопостачання.

За даними Держпродспоживслужби, під час оздоровчої кампанії 2026 року у дитячих закладах провели 1 418 досліджень питної води. Частка відхилень за бактеріологічними показниками зменшилася з 5% у 2025 році до 2% у 2026 році, за санітарно-хімічними — з 9% до 8%.

Водночас окремі місцеві джерела залишаються вразливими до забруднення. Нітрати можуть потрапляти у підземні води з добрив, стічних вод та інших джерел забруднення ґрунту. Особливого контролю потребують колодязі після паводків і підтоплень.

Результати перевірок свідчать, що виявлення порушень не завжди супроводжується їх оперативним усуненням: наразі виконано менше половини направлених приписів та рекомендацій. Для споживачів це означає необхідність перевіряти не лише походження питної води, а й результати її лабораторного контролю.