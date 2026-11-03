Після закриття міжбанку у вівторок, 3 листопада, курс долара здешевшав на 15 копійок у купівлі і на стільки ж у продажу. Тоді як курс євро поменшав на 22 копійки у купівлі і на 20 копійок — у продажу.
3 листопада 2026, 17:42
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 3 листопада
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Закриття 3 листопада
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Зміни
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45,69/45,72
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45,52/45,57
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15/15
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51,19/51,21
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50,97/51,01
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22/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,51−46,17 грн. Євро купують за 50,92 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,57−46,85, євро — 51,77−52,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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