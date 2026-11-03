Клієнт втратив гроші через фішинг: Суд ЄС пояснив, чи повинен банк повернути кошти

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Як працювала шахрайська схема

Фішингова атака почалася зі звичайного продажу речі через онлайн-платформу. До продавчині звернувся потенційний покупець і надіслав посилання нібито для підтвердження угоди. Воно вело на підроблену сторінку банку, яка зовні імітувала справжній сайт фінансової установи.

Жінка ввела там дані для входу в інтернет-банкінг. Цього вистачило, щоб шахрай отримав доступ до її рахунку та переказав на свій близько 700 євро.

Чому банк відмовився повертати гроші

Про несанкціоноване списання клієнтка повідомила банк уже наступного дня. Проте фінансова установа відмовилася відшкодувати втрату. Там вважали, що жінка сама допустила крадіжку, оскільки через грубу недбалість не подбала про захист своїх даних для входу в банківський сервіс.

Після цього вона звернулася до польського суду. Той передав справу до Суду справедливості ЄС, щоб з'ясувати, чи може банк не повертати гроші, якщо вважає клієнта грубо недбалим.

Що постановив Суд ЄС

Суд дійшов висновку, що банк не може відмовити в негайному поверненні коштів лише через підозру в недбалості клієнта. За правилами ЄС, фінансова установа має відшкодувати суму несанкціонованої операції одразу після повідомлення про неї, але не пізніше кінця наступного робочого дня після того, як дізналася про списання.

Клієнт зі свого боку повинен повідомити банк про шахрайство без невиправданої затримки.

Є лише один виняток: банк може не повертати гроші негайно, якщо має обґрунтовані підозри, що шахрайство вчинив сам клієнт, і повідомив про це компетентний національний орган.

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Хто зрештою має покрити збитки

Рішення Суду не означає, що клієнт за жодних обставин не відповідає за втрату грошей. Європейська інституція розмежувала два питання: обов'язок банку спочатку повернути кошти та відповідальність за збитки.

Після відшкодування банк може вимагати від клієнта компенсацію, якщо доведе, що той умисно або через грубу недбалість порушив свої обов'язки. Зокрема, не вжив необхідних заходів для захисту персональних засобів безпеки, які використовує для доступу до платіжних послуг.

Доводити грубу недбалість повинен банк, а не клієнт

У Суді пояснили, що можливість відмовляти у поверненні грошей одразу після посилання на недбалість клієнта фактично позбавила б вимогу про негайне відшкодування сенсу. Людині довелося б самостійно звертатися до суду, щоб домогтися повернення коштів, витрачаючи на це час і гроші.

Саму суперечку між клієнткою та банком Суд ЄС не вирішував. Це має зробити польський суд, врахувавши роз'яснення європейської інституції. Висновок Суду також є обов'язковим орієнтиром для інших національних судів під час розгляду аналогічних питань.