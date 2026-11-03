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3 листопада 2026, 13:50

Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП: Гетманцев пояснив, що це означає для держборгу

У вересні Міністерство фінансів України перенесло частину погашень облігацій внутрішньої державної позики на суму 11,5 млрд грн із жовтня 2026 року на лютий 2029-го. Це дозволить зменшити найближче боргове навантаження, однак самі зобов’язання залишаються. Про ризики для державного бюджету розповів народний депутат Данило Гетманцев.

У вересні Міністерство фінансів України перенесло частину погашень облігацій внутрішньої державної позики на суму 11,5 млрд грн із жовтня 2026 року на лютий 2029-го.
Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП: що це означає для державного боргу. Фото: Pexels
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За його словами, на кінець вересня державний і гарантований державою борг України становив 9,54 трлн грн. Від початку року він зріс на 495,67 млрд грн, хоча за вересень скоротився на 0,67%.

Близько 66,4% боргу припадає на міжнародні фінансові організації та уряди інших країн. Середньозважена вартість зовнішніх запозичень становить 2,02%, а середній строк до їх погашення перевищує 15 років.

«Відкладені виплати нікуди не зникають», — наголосив Гетманцев. На його думку, отриманий час потрібно використати для відновлення економіки, нарощування виробництва, зайнятості та доходів бюджету.

Окремий ризик — гарантований державою борг. Від початку року він скоротився на 9,2% і становив 251,2 млрд грн. Однак, якщо позичальники не зможуть повернути кошти самостійно, ці зобов’язання доведеться виконувати державі.

Гетманцев закликав не переоцінювати позитивний ефект від перенесення виплат і залучати нові кошти на прийнятних умовах.

«Обслуговування боргу не повинно відбирати ресурси в армії, соціальної сфери та відбудови», — підкреслив депутат.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+75
sergiy2001
sergiy2001
3 листопада 2026, 13:57
#
Гарний привід задуматися тім ігрунам що полюбляють прикупити ОВДП за кредитні кошти в грейс періоді
+
+105
Romanenkas17
Romanenkas17
3 листопада 2026, 14:01
#
Чергові ластівки наближення закономірного кінця цієї піраміди — нема чим виплатити старі зобов’язання, а нові набираються стабільно.
+
+15
BatonUA
BatonUA
3 листопада 2026, 14:13
#
Які саме серії ОВДП?
+
0
gorobezus
gorobezus
3 листопада 2026, 15:25
#
9,54 трлн. долга — против собственных доходов бюджета около 2,5 трлн. , при процентной
+
0
gorobezus
gorobezus
3 листопада 2026, 15:27
#
Ставке около 15 проценты составят 1,41 трлн, т. е. сбор налогов по факту работает на проценты, а с учетом того что долг только нарастает — коллапс — вопрос времени.
+
0
Navegantes
Navegantes
3 листопада 2026, 15:29
#
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно. Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн, Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 листопада 2026, 16:05
#
«Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП»

Чергова брехня від редакції Мінфін.

Міністерство фінансів України регулярно проводить аукціони з обміну (switch-аукціони) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволяє інвесторам замінювати цінні папери, термін погашення яких наближається, на нові випуски з більш віддаленою датою погашення.
Інвестори (банки, первинні дилери та їхні клієнти) віддають старі випуски ОВДП, а натомість отримують нові державні облігації, що допомагає державі рівномірно розподіляти боргове навантаження на бюджет без необхідності повертати одразу великий обсяг «живих» грошей у день погашення.

Цитата:
Navegantes
3 листопада 2026, 15:29
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно.
Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн,
Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.
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