У вересні Міністерство фінансів України перенесло частину погашень облігацій внутрішньої державної позики на суму 11,5 млрд грн із жовтня 2026 року на лютий 2029-го. Це дозволить зменшити найближче боргове навантаження, однак самі зобов’язання залишаються. Про ризики для державного бюджету розповів народний депутат Данило Гетманцев.
Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП: Гетманцев пояснив, що це означає для держборгу
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За його словами, на кінець вересня державний і гарантований державою борг України становив 9,54 трлн грн. Від початку року він зріс на 495,67 млрд грн, хоча за вересень скоротився на 0,67%.
Близько 66,4% боргу припадає на міжнародні фінансові організації та уряди інших країн. Середньозважена вартість зовнішніх запозичень становить 2,02%, а середній строк до їх погашення перевищує 15 років.
«Відкладені виплати нікуди не зникають», — наголосив Гетманцев. На його думку, отриманий час потрібно використати для відновлення економіки, нарощування виробництва, зайнятості та доходів бюджету.
Окремий ризик — гарантований державою борг. Від початку року він скоротився на 9,2% і становив 251,2 млрд грн. Однак, якщо позичальники не зможуть повернути кошти самостійно, ці зобов’язання доведеться виконувати державі.
Гетманцев закликав не переоцінювати позитивний ефект від перенесення виплат і залучати нові кошти на прийнятних умовах.
«Обслуговування боргу не повинно відбирати ресурси в армії, соціальної сфери та відбудови», — підкреслив депутат.
Коментарі - 7
Чергова брехня від редакції Мінфін.
Міністерство фінансів України регулярно проводить аукціони з обміну (switch-аукціони) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що дозволяє інвесторам замінювати цінні папери, термін погашення яких наближається, на нові випуски з більш віддаленою датою погашення.
Інвестори (банки, первинні дилери та їхні клієнти) віддають старі випуски ОВДП, а натомість отримують нові державні облігації, що допомагає державі рівномірно розподіляти боргове навантаження на бюджет без необхідності повертати одразу великий обсяг «живих» грошей у день погашення.
Цитата:
Navegantes
3 листопада 2026, 15:29
Мова йде про звичайний аукціон з обміну ОВДП, які відбуваються регулярно.
Бажаючих скористатися обміном було на 14,85 млрд грн,
Мінфін задовольнив на 11,49 млрд грн.