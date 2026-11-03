Україна відклала погашення 11,5 млрд грн ОВДП: Гетманцев пояснив, що це означає для держборгу

За його словами, на кінець вересня державний і гарантований державою борг України становив 9,54 трлн грн. Від початку року він зріс на 495,67 млрд грн, хоча за вересень скоротився на 0,67%.

Близько 66,4% боргу припадає на міжнародні фінансові організації та уряди інших країн. Середньозважена вартість зовнішніх запозичень становить 2,02%, а середній строк до їх погашення перевищує 15 років.

«Відкладені виплати нікуди не зникають», — наголосив Гетманцев. На його думку, отриманий час потрібно використати для відновлення економіки, нарощування виробництва, зайнятості та доходів бюджету.

Окремий ризик — гарантований державою борг. Від початку року він скоротився на 9,2% і становив 251,2 млрд грн. Однак, якщо позичальники не зможуть повернути кошти самостійно, ці зобов’язання доведеться виконувати державі.

Гетманцев закликав не переоцінювати позитивний ефект від перенесення виплат і залучати нові кошти на прийнятних умовах.

«Обслуговування боргу не повинно відбирати ресурси в армії, соціальної сфери та відбудови», — підкреслив депутат.