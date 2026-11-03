Роботодавець обіцяє бронювання: як перевірити, що його справді оформили

Бронювання оформлює роботодавець, а ось перевірити, чи воно справді є, може сам працівник. У Закарпатському ТЦК та СП наголошують , що усних запевнень керівництва для цього недостатньо і радять шукати підтвердження в «Резерв+». Нижче розбираємо, що для цього потрібно від підприємства і від самої людини.

Як дізнатися, чи вас справді забронювали: що кажуть у ТЦК. Фото: УНІАН

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бронювання працівника оформлює роботодавець через портал «Дія». Але перевірити, чи воно справді є, треба самій людині: у Закарпатському ТЦК та СП нагадують, що слів керівництва замало. Потрібно переконатися, що процедуру завершено, і зробити це можна в застосунку «Резерв+».

Що потрібно від підприємства

Зазвичай для бронювання працівник має бути в трудових відносинах із підприємством, яке має статус критично важливого.

Для окремих підприємств оборонно-промислового комплексу, а також тих, що критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України, є виняток. Таких працівників можна бронювати тимчасово, на строк до 45 днів, навіть якщо є порушення військового обліку.

Що потрібно від працівника

Його військово-облікові дані мають бути належно оформлені. За загальним правилом, порушення військового обліку можуть завадити бронюванню.

Якщо ви ще й на відстрочці

Через «Резерв+» можна також перевірити актуальний статус і строк дії відстрочки. Система автоматично звіряє підстави для неї з державними реєстрами. Якщо всі потрібні дані там є, понад 90% відстрочок можуть продовжуватися без повторного звернення й подання документів.

Якщо автоматично продовження не відбулося, треба перевірити, чи підстава для відстрочки зберігається і чи актуальні відомості в реєстрах. За потреби можна подати запит повторно через «Резерв+» або піти до ЦНАП із документами, що підтверджують право на відстрочку.