Бронювання оформлює роботодавець, а ось перевірити, чи воно справді є, може сам працівник. У Закарпатському ТЦК та СП наголошують, що усних запевнень керівництва для цього недостатньо і радять шукати підтвердження в «Резерв+». Нижче розбираємо, що для цього потрібно від підприємства і від самої людини.
Роботодавець обіцяє бронювання: як перевірити, що його справді оформили
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Бронювання працівника оформлює роботодавець через портал «Дія». Але перевірити, чи воно справді є, треба самій людині: у Закарпатському ТЦК та СП нагадують, що слів керівництва замало. Потрібно переконатися, що процедуру завершено, і зробити це можна в застосунку «Резерв+».
Що потрібно від підприємства
Зазвичай для бронювання працівник має бути в трудових відносинах із підприємством, яке має статус критично важливого.
Для окремих підприємств оборонно-промислового комплексу, а також тих, що критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України, є виняток. Таких працівників можна бронювати тимчасово, на строк до 45 днів, навіть якщо є порушення військового обліку.
Що потрібно від працівника
Його військово-облікові дані мають бути належно оформлені. За загальним правилом, порушення військового обліку можуть завадити бронюванню.
Якщо ви ще й на відстрочці
Через «Резерв+» можна також перевірити актуальний статус і строк дії відстрочки. Система автоматично звіряє підстави для неї з державними реєстрами. Якщо всі потрібні дані там є, понад 90% відстрочок можуть продовжуватися без повторного звернення й подання документів.
Якщо автоматично продовження не відбулося, треба перевірити, чи підстава для відстрочки зберігається і чи актуальні відомості в реєстрах. За потреби можна подати запит повторно через «Резерв+» або піти до ЦНАП із документами, що підтверджують право на відстрочку.
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