Долар і євро зростають на початку тижня: як змінився курс валют 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, середній курс долара подорожчав на 4 копійки у купівлі та на 14 копійок у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 18 у продажу.

Курс долара і євро зросли у понеділок

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,31−46,09 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,52 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,50−46,96 грн, євро — 51,70−52,07 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,33−45,36 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,76−50,78 грн.

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