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2 листопада 2026, 8:00

Майже кожен третій заявник не отримав гуманітарної допомоги: серед самотніх пенсіонерів — 45%

Майже кожне третє домогосподарство в Україні, яке зверталося по гуманітарну допомогу, не отримало її. Серед самотніх людей віком від 60 років частка тих, хто залишився без підтримки, сягнула 45%. На ці результати жовтневого дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ) звертає увагу народний депутат Данило Гетманцев.

Майже кожне третє домогосподарство в Україні, яке зверталося по гуманітарну допомогу, не отримало її.
Як отримати гуманітарну допомогу
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Дослідження охопило понад 4 тисячі респондентів на підконтрольній Україні території. Проблема полягає не лише в тому, що люди не завжди отримують допомогу після звернення. Значна частина українців навіть не знає, як подати заявку або які гуманітарні програми доступні в їхньому населеному пункті.

Більшість не знає, як отримати допомогу

За результатами опитування, 60% домогосподарств не знають, як подати заявку на отримання гуманітарної допомоги. Водночас лише 26% респондентів знають про гуманітарні послуги неурядових організацій у своєму населеному пункті.

Це свідчить про проблему з інформуванням населення: навіть якщо певні програми підтримки працюють, люди можуть не знати про них або не розуміти, як скористатися доступними можливостями.

Особливо вразливою групою є самотні люди віком від 60 років. Серед тих, хто звертався по допомогу, 45% не отримали її. Водночас самі ці дані не пояснюють, чому саме їм відмовили або чому вони не дочекалися підтримки.

Отриманої допомоги часто недостатньо

Навіть серед домогосподарств, які отримали гуманітарну допомогу, лише 42% заявили, що вона повністю покрила їхні потреби.

Більшість опитаних також віддає перевагу грошовій підтримці: такий формат обрали 76% домогосподарств. Гроші дозволяють людям самостійно визначати першочергові витрати — наприклад, на продукти, ліки, оплату житла чи комунальних послуг.

Водночас результати опитування не означають, що всі, хто не отримав допомоги, обов'язково мали право на неї. Частина заявників могла не відповідати критеріям конкретних програм, а частина — ще очікувати на рішення.

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Чому люди залишаються без підтримки

Щоб зрозуміти масштаби проблеми, уряду та гуманітарним організаціям потрібно з'ясувати, чому саме заявники не отримують допомоги. Причини можуть бути різними: від невідповідності критеріям програми до складної процедури подання заявки, затримок у розгляді або нестачі фінансування.

Для кожної з цих ситуацій потрібні окремі рішення. Якщо люди не знають про доступні програми, необхідно покращити інформування. Якщо процедура подання заявки надто складна — спростити її. Якщо ж допомоги бракує через обмежені ресурси, потрібно оцінити потреби та можливості фінансування.

Саме тому збільшення обсягів гуманітарної підтримки саме по собі не гарантує, що вона дійде до людей, які її найбільше потребують. Важливо також забезпечити доступність інформації, прозорі правила відбору та зрозумілий механізм отримання допомоги.

Як ми писали: Виробництво дронів і не тільки: Гетманцев назвав головні сфери податкових мінимізацій і корупції

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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