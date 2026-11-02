ПУМБ та учасники CFO Forum обговорили, як бізнесу інвестувати й розвиватися в умовах невизначеності

Під час події фінансові керівники провідних українських компаній обговорили, як зберігати стійкість в умовах війни, знаходити нові можливості для розвитку та ухвалювати інвестиційні рішення попри невизначеність.

Учасниками дискусії «Бізнес під тиском: від ризиків до рішень» стали Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO, Анна Ващенко, фінансова директорка ASCANIA GROUP, Любов Цимбал, CFO медичної мережі «Добробут», Андрій Комар, CFO BGS RAIL. Модератором виступив Павло Притико, директор департаменту з роботи із середнім бізнесом ПУМБ.

У центрі обговорення — виклики, які сьогодні визначають роботу українського бізнесу: безпекові та енергетичні ризики, порушення логістики, доступ до фінансування, збереження ліквідності та необхідність продовжувати інвестиції. Водночас головним фокусом стали не самі загрози, а практичні рішення, які допомагають компаніям адаптуватися та рухатися вперед.

Однією з наскрізних тем дискусії стало управління взаємопов'язаними ризиками.

Пошкодження інфраструктури, перебої з постачанням чи затримки реалізації продукції безпосередньо впливають на операційну діяльність компаній, їхні грошові потоки та можливості для розвитку. Тому особливого значення набувають своєчасне планування, фінансова дисципліна та здатність оперативно знаходити альтернативні рішення.

Цю взаємозалежність на прикладі залізничної логістики розкрив Андрій Комар, CFO BGS RAIL. За його словами, цінність активів визначається не самою їх наявністю, а здатністю працювати й генерувати дохід. Для залізничного бізнесу особливим викликом є стабільність клієнтської бази: після ударів по виробничих потужностях зупиняються великі гірничо-металургійні підприємства, а разом із ними скорочуються й обсяги перевезень. Ще один виклик — залежність від інфраструктури, стан якої компанія не може контролювати: пошкодження локомотивів і колій, обмеження перевезень та затримки експортних вантажів безпосередньо впливають на оборотність активів і ліквідність. Тому серед пріоритетів BGS RAIL — підтримання технічної готовності вагонного парку, диверсифікація клієнтів і вантажів, а також своєчасне управління фінансовими зобов'язаннями.

«Стійкість компанії визначається не кількістю вагонів на балансі, а ефективністю їх використання. Це формує фінансову основу для своєчасного виконання зобов’язань, підтримання поточної роботи та подальшого розвитку бізнесу. Тому стійкість — це коли криза змінює наш маршрут, але не позбавляє нас можливості рухатися вперед», — наголосив Андрій Комар.

Зменшення залежності від зовнішніх ризиків стало одним із головних напрямів розвитку й для аграрного бізнесу.

Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO, поділився досвідом диверсифікації групи та розвитку виробництв із більшою доданою вартістю. Інвестиції в переробку, біоетанол та інші напрями допомагають компанії зменшувати залежність від сировинних ринків і логістичних обмежень, формуючи додаткові джерела доходу.

Окрему увагу VITAGRO приділяє сценарному плануванню та контролю витрат. Зокрема, компанія моделює вплив можливого зростання вартості пального на фінансові результати й розвиває власні механізми його постачання. Такий підхід дозволяє завчасно готувати рішення до реалізації ризикових сценаріїв.

«Сьогодні фінансова стійкість бізнесу значною мірою залежить від здатності передбачати ризики та завчасно готуватися до різних сценаріїв. У VITAGRO ми системно оцінюємо вплив зовнішніх чинників на фінансові результати, переглядаємо підходи до управління витратами та інвестиціями. Наше завдання — не лише реагувати на зміни, а й формувати запас стійкості, який дозволяє компанії продовжувати роботу та розвиток навіть в умовах невизначеності», — зазначив Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO.

Ще один спільний для бізнесу пріоритет — інвестиції в операційну незалежність.

Анна Ващенко, фінансова директорка Групи компаній Асканія, наголосила на важливості стабільної ліквідності та безперервності роботи підприємств. Для Групи, яка об'єднує 12 бізнесів у різних галузях, це означає індивідуальний підхід до управління ризиками та інвестиціями в кожному напрямі.

Одним із ключових інвестиційних пріоритетів Асканії стала енергонезалежність виробничих підприємств. Водночас Група продовжує вкладати кошти в розвиток, виходячи з того, що тривала відмова від інвестицій може призвести до втрати конкурентоспроможності.

«Компанія, яка не інвестує, не просто стоїть на місці — вона втрачає. Тому ми продовжуємо інвестувати. Кожен бізнес групи для нас важливий тож рішення ухвалюємо окремо щодо кожного бізнесу», — зазначає Анна Ващенко.

Показовим прикладом того, як інвестиції можуть стати інструментом виходу з кризи, став досвід медичної мережі «Добробут».

Як розповіла CFO компанії Любов Цимбал, на початку повномасштабного вторгнення мережа зіткнулася з різким скороченням кількості пацієнтів, відтоком медичних працівників і проблемами з ліквідністю.

Попри це, компанія не відмовилася від стратегії розвитку. Завдяки відкритому діалогу з фінансовими партнерами, перегляду графіків платежів і залученню додаткового фінансування «Добробут» зміг продовжити реалізацію інвестиційних проєктів. Зокрема, запуск нового шпиталю став важливим кроком для відновлення операційної діяльності та подальшого зростання.

«У 2022 році ми зрозуміли: якщо зупинимося, перестанемо інвестувати й розвиватися, то можемо ніколи не вийти з цієї кризи. Тому ми пішли до банків і партнерів, домовлялися про зміну графіків платежів та продовжували реалізовувати нашу стратегію», — розповідає Любов Цимбал.

Досвід учасників засвідчив, що інвестиції та збереження ліквідності не завжди є взаємовиключними стратегіями.

За правильно визначених пріоритетів інвестиційні рішення можуть допомагати компаніям зменшувати ризики, підвищувати ефективність і створювати нові джерела доходу.

«Сьогодні для українського бізнесу надзвичайно важливо не залишатися наодинці зі своїми викликами. Саме тому ПУМБ підтримує професійні майданчики, де представники різних галузей можуть відкрито говорити не лише про ризики, а й передусім про рішення, які працюють. Для нас як банку особливо цінно бачити, як досвід однієї компанії стає джерелом нових ідей для інших. Такі дискусії виходять далеко за межі окремих бізнесів: вони допомагають переосмислювати підходи до управління, інвестицій та партнерства, а отже — формують основу для стійкості й подальшого розвитку української економіки. Ми переконані, що навіть у найскладніших умовах бізнес має продовжувати рухатися вперед, а завдання фінансових партнерів — допомагати перетворювати ці рішення на реальні можливості», — зазначив Павло Притико, директор департаменту по роботі із середнім бізнесом ПУМБ.

Панельна дискусія стала майданчиком для продуктивної взаємодії між представниками різних секторів економіки та професійною аудиторією форуму. Практичні кейси учасників продемонстрували, що рішення, які сьогодні ухвалюють окремі компанії, можуть бути корисними далеко за межами їхніх галузей.

Головний висновок дискусії: стійкість українського бізнесу — це не лише здатність долати поточні кризи, а й готовність створювати можливості для майбутнього розвитку. Диверсифікація, інвестиції в енергонезалежність, модернізація виробництв, фінансова дисципліна та партнерство стають складовими нової управлінської практики, яка допомагає компаніям зберігати робочі місця, підтримувати економічну активність і закладати основу для зростання країни.

Партнерство з Ukrainian CFO Forum 2026 є частиною системної роботи ПУМБ із розвитку професійного діалогу з українським бізнесом. Банк підтримує ініціативи, спрямовані на обмін управлінською експертизою, пошук ефективних фінансових рішень та зміцнення партнерств, важливих для стійкості й розвитку української економіки.