Після закриття міжбанку у п'ятницю, 30 жовтня, курс долара впав на 1 копійку у купівлі і на стільки ж у продажу. Тоді як курс євро впав на 16 копійок у купівлі і на 16 копійок — у продажу.
30 жовтня 2026, 17:43
Долар і євро дешевшають на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 30 жовтня
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Закриття 30 жовтня
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Зміни
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45,34/45,37
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45,33/45,36
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1/1
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50,72/50,74
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50,56/50,58
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,31−46,01 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,30−46,55, євро — 51,51−51,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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