Національний банк України встановив офіційний курс долара на вихідні — 31 жовтня та 1 листопада — на рівні 45,35 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подешевшає на 18 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,53 грн/$.
30 жовтня 2026, 16:54
Долар дешевшає, євро залишається на місці: НБУ встановив курс на вихідні
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як змінився курс євро
Офіційний курс євро становитиме 50,68 грн/€. Таким чином європейська валюта подорожчає на півкопійки. 30 жовтня курс становив менш ніж 50,68 грн/€.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1