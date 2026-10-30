Долар дешевшає, євро залишається на місці: НБУ встановив курс на вихідні

Національний банк України встановив офіційний курс долара на вихідні — 31 жовтня та 1 листопада — на рівні 45,35 грн/$. Порівняно з п'ятничним курсом американська валюта подешевшає на 18 копійок — напередодні офіційний курс становив 45,53 грн/$.