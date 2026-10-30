Віддали квартиру за довічний догляд: у яких випадках Верховний Суд дозволяє повернути житло

Українці можуть передати квартиру іншій людині в обмін на довічне утримання та догляд. Однак право власності на нерухомість переходить до набувача ще за життя попереднього власника. Якщо новий власник не виконує домовленостей, квартиру можна повернути через суд — але для цього потрібно довести порушення умов договору. Про це пише Судово-юридична газета.

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Такі правовідносини регулює глава 57 Цивільного кодексу України. За договором довічного утримання одна сторона передає іншій у власність квартиру, будинок або інше цінне майно, а натомість отримує матеріальне забезпечення та/або догляд до кінця життя.

Коли квартиру можна повернути

Стаття 755 Цивільного кодексу передбачає можливість розірвання договору за рішенням суду, якщо набувач не виконує або неналежно виконує свої обов'язки. При цьому не має значення, чи винен він у порушенні.

Якщо суд розриває договір через невиконання зобов'язань набувачем, право власності на передане майно повертається відчужувачу. Витрати, які набувач поніс на утримання та догляд, йому не компенсують.

Водночас важливо, щоб обов'язки були чітко визначені в договорі. Це можуть бути щомісячні грошові виплати, оплата комунальних послуг, купівля продуктів і ліків, медична допомога, прибирання, забезпечення житлом та інші види догляду.

Чому Верховний Суд не дозволив повернути квартиру в одній зі справ

У постанові від 17 квітня 2026 року у справі № 461/6360/23 Верховний Суд розглянув спір навколо квартири, яку жінка передала іншій особі за договором довічного утримання ще у 2008 році.

Набувачка зобов'язалася забезпечити колишній власниці безоплатне проживання в усій квартирі, догляд і необхідну допомогу, побутові послуги, ліки за рецептами лікарів, а також інші види матеріального забезпечення за потреби. Грошову оцінку передбачених договором зобов'язань сторони визначили на рівні 500 грн на місяць з індексацією.

Колишня власниця стверджувала, що набувачка не виконувала домовленостей: не забезпечувала її продуктами та ліками, не оплачувала комунальні послуги й не надавала необхідної допомоги. За її словами, вона сама купувала продукти, готувала їжу та оплачувала рахунки.

Спочатку суд першої інстанції погодився з позивачкою та розірвав договір. Однак апеляційний суд скасував це рішення. Зокрема, він врахував, що між жінками виник конфлікт, а колишня власниця відмовлялася приймати допомогу від набувачки та не допускала її до свого помешкання.

Після смерті жінки її правонаступник продовжив судовий спір і оскаржив рішення апеляції у Верховному Суді.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення апеляційної інстанції — без змін. Тобто в цій справі договір довічного утримання не розірвали, а підстав для повернення квартири суд не встановив.

Верховний Суд звернув увагу на кілька обставин. По-перше, договір не встановлював конкретної суми щомісячних виплат у 500 грн: ця сума була грошовою оцінкою передбачених видів матеріального забезпечення. По-друге, обов'язок забезпечувати додатковими видами утримання та догляду виникав за потреби, але конкретний перелік таких дій сторони не визначили.

Крім того, суд врахував, що набувачка намагалася з'ясувати, якої саме допомоги потребує колишня власниця, однак та відмовлялася від спілкування та запропонованого забезпечення.

Верховний Суд також підкреслив: для розірвання договору недостатньо формально встановити певне порушення. Потрібно оцінити його істотність — тобто наскільки воно позбавило іншу сторону того, на що вона розраховувала під час укладення угоди.

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Як захистити себе під час укладення договору

Ця справа показує, наскільки важливо заздалегідь деталізувати домовленості. Якщо сторони обмежуються загальними формулюваннями на кшталт «забезпечувати доглядом» або «надавати необхідну допомогу», згодом довести порушення може бути складно.

У договорі варто конкретно зазначити:

суму щомісячного грошового утримання та порядок її індексації;

хто і як оплачує комунальні послуги;

які продукти, ліки та медичні послуги має забезпечувати набувач;

перелік побутових послуг і періодичність їх надання;

умови проживання колишнього власника у квартирі;

порядок підтвердження витрат і виконання зобов'язань.

Договір довічного утримання має бути укладений письмово та посвідчений нотаріусом. Перед його підписанням варто перевірити всі умови з юристом, адже після державної реєстрації права власності набувач стає власником нерухомості, хоча й не може вільно продавати, дарувати чи передавати її в заставу до смерті відчужувача.

Отже, повернути квартиру можливо, якщо набувач не виконує передбачені договором зобов'язання. Але результат судового спору залежить від конкретного змісту угоди, доказів її порушення та обставин, за яких сторони виконували або не могли виконувати домовленості.

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