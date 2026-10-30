Нові правила звітності для бізнесу: хто і про що звітуватиме за стандартами ЄС

Українським компаніям доведеться звітувати не лише про гроші. За європейськими правилами вони також мають розкривати, як їхня діяльність впливає на довкілля та суспільство. Уряд затвердив план підготовки до запровадження такої звітності на 2027−2030 роки, повідомляє Міністерство фінансів України.

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Документ визначає, які правила потрібно розробити, хто має це зробити та в які строки. Серед основних завдань — запровадження єдиного електронного формату звітності, визначення порядку її подання й оприлюднення, а також підготовка аудиторів, які перевірятимуть такі звіти.

Про що доведеться звітувати компаніям

Європейські стандарти звітності зі сталого розвитку (ESRS) передбачають, що компанії мають розкривати не лише інформацію про доходи, витрати та фінансові результати.

У звітах потрібно буде показувати, як діяльність підприємства впливає на довкілля та суспільство. Зокрема, йдеться про екологічні наслідки роботи компанії, умови праці, дотримання прав людини та боротьбу з корупцією.

Також підприємства мають пояснювати, як екологічні та соціальні питання можуть впливати на їхню роботу, розвиток і фінансовий стан.

Отже, звітність охоплюватиме два напрями: вплив бізнесу на довкілля та суспільство і вплив цих питань на саму компанію. Таку інформацію планують включати до окремого розділу звіту про управління та подавати в електронному форматі.

Кого стосуватимуться нові правила

Затверджений план продовжує реалізацію Стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку, яку Кабмін схвалив 18 жовтня 2024 року розпорядженням № 1015-р.

Водночас сам план ще не зобов'язує підприємства подавати нову звітність. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон. У серпні 2026 року Кабмін подав до парламенту законопроєкт № 15538 про запровадження звітності зі сталого розвитку.

За пропозицією Мінфіну, нові вимоги мають стосуватися великих підприємств, які відповідають одразу двом критеріям: їхній чистий оборот перевищує 450 млн євро, а кількість працівників становить понад 1000 осіб.

Першим звітним роком пропонують зробити 2028-й. Однак ці параметри поки є пропозиціями законопроєкту, а не чинними вимогами для бізнесу.

Хто перевірятиме звіти

Окремий напрям реформи — підготовка аудиторів до перевірки звітності зі сталого розвитку. Для цього уряд планує вдосконалити вимоги до аудиторської діяльності та запровадити механізми контролю якості таких послуг.

Ці зміни передбачені також законопроєктом № 15540, який Кабмін подав до Верховної Ради. Він стосується вдосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності.

Які правила діють у Євросоюзі

Україна наближає своє законодавство до європейських вимог щодо звітності підприємств. Водночас правила в самому ЄС також змінилися.

18 березня 2026 року набула чинності директива ЄС 2026/470, відома як Omnibus I. Вона звузила коло компаній, які повинні звітувати за правилами CSRD.

Тепер ці вимоги поширюються на компанії, які мають понад 1000 працівників і чистий оборот понад 450 млн євро. Обидві умови мають виконуватися одночасно.

Уряд очікує, що запровадження нових правил допоможе наблизити українське законодавство до вимог ЄС, забезпечить користувачів звітності достовірною інформацією про діяльність підприємств і створить рівні умови для виходу українського бізнесу на міжнародні ринки капіталу та залучення інвестицій.