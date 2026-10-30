У п'ятницю, 30 жовтня, середній курс долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 2 копійки у купівлі та залишився незмінним у продажу.
30 жовтня 2026, 10:40
Долар і євро дешевшають в обмінниках і на міжбанку: як змінився курс валют 30 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,36−46,03 грн. Євро купують за 50,58 грн, а продають за 51,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,17−46,50 грн, євро — 51,30−51,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,34−45,37 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,72−50,74 грн.
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Джерело: Мінфін
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