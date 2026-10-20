Які вживані авто зі США найчастіше купують в Україні: п’ять найпопулярніших моделей

Ford Escape очолив рейтинг найпопулярніших вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк. До п’ятірки лідерів також увійшли дві моделі Tesla, BMW X3 і Nissan Rogue. Загалом за дев’ять місяців українці придбали 37 тисяч уживаних легковиків зі США, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Ford Escape і Tesla Model Y: які вживані авто зі США обирають українці. ФОТО: Pexels

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За дев’ять місяців від початку року українці придбали 37 тисяч уживаних легкових автомобілів зі США. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Найбільшим попитом користувався Ford Escape — за цей час в Україну ввезли 3721 такий автомобіль. Друге місце посіла Tesla Model Y із результатом 2935 машин, а третє — Tesla Model 3, яких придбали 2715.

До п’ятірки найпопулярніших моделей також потрапили BMW X3 (2578 автомобілів) і Nissan Rogue (2466).

За типом двигуна серед ввезених зі США машин переважають бензинові — на них припадає 53% від загальної кількості. Електромобілі становлять 26%, а гібриди — 14%. Ще 4% припадає на дизельні автомобілі, а 3% — на машини з газобалонним обладнанням (ГБО).

Загалом уживані автомобілі зі США, які поповнили український автопарк за дев’ять місяців цього року, мають середній вік 6,2 року.