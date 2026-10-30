Податок знизять із 23% до 10%: кого торкнуться нові правила для Bolt, Uber та Airbnb

З 1 січня 2027 року в Україні зміниться порядок оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Для людей, які заробляють на перевезеннях, доставці, оренді житла або продажу товарів через інтернет-сервіси, запровадять спеціальну ставку податку — 10% замість нинішніх 23%. Про це нагадала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Нові правила передбачені законом № 4903-IX від 9 червня 2026 року, який Верховна Рада ухвалила на основі законопроєкту № 15111-д. Документ запроваджує міжнародний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією про доходи через цифрові платформи — DAC7.

Утримувати податок і перераховувати його до бюджету будуть самі оператори платформ, тому фізичним особам не доведеться самостійно подавати декларації щодо цих доходів.

Кого стосуватимуться нові правила

Зміни торкнуться людей, які отримують дохід через сервіси перевезень, доставки, оренди нерухомості та продажу товарів. Серед таких платформ — Bolt, Uklon, Uber та Airbnb.

Йдеться саме про доходи від діяльності через цифрові платформи, а не про всі перекази між банківськими картками чи приватні розрахунки.

Новим режимом зможуть скористатися фізичні особи, які одночасно відповідають кільком умовам:

працюють без найманих працівників;

отримують через платформи не більше ніж 834 мінімальні зарплати на рік;

не продають підакцизні товари;

користуються платформою, оператор якої перебуває на обліку в Державній податковій службі України.

Ліміт у 834 мінімальні зарплати у 2026 році відповідає приблизно 7,2 млн грн. Якщо річний дохід перевищує встановлений поріг, суму перевищення оподатковують за ставкою 23%.

Податок знизять із 23% до 10%

Зараз доходи фізичних осіб оподатковують податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також військовим збором 5%. Загальне податкове навантаження становить 23%.

З 2027 року для доходів, отриманих через цифрові платформи за дотримання встановлених умов, діятиме спеціальна ставка ПДФО 10% без додаткового військового збору.

Податковим агентом стане оператор платформи. Він утримуватиме податок безпосередньо з доходу користувача та перераховуватиме його до бюджету. Тому людині не доведеться самостійно розраховувати податок і подавати річну декларацію саме щодо цих надходжень.

Продаж речей до 2000 євро на рік не оподатковуватиметься

Окреме послаблення передбачене для людей, які продають товари через цифрові платформи. Якщо сукупний дохід від таких продажів протягом календарного року не перевищує еквівалент 2000 євро, він не оподатковуватиметься ПДФО.

Це стосується, зокрема, продажу особистих речей і вживаних товарів. Кількість угод у межах встановленого ліміту не обмежується.

Таким чином, разовий продаж вживаного телефона, меблів або одягу через онлайн-платформу не повинен автоматично призводити до сплати податку, якщо загальний річний дохід від таких продажів не перевищив 2000 євро.

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Платформи мають зареєструватися в податковій

Нові обов’язки з’являться і в операторів цифрових сервісів. До кінця 2026 року вони мають стати на облік у Державній податковій службі України.

Платформи ідентифікуватимуть користувачів, збиратимуть відомості про їхні доходи та передаватимуть відповідну інформацію податковим органам. Крім того, вони утримуватимуть і перераховуватимуть ПДФО за фізичних осіб, які підпадають під спеціальний режим.

Для цього Україна приєдналася до багатосторонньої угоди DPI MCAA. Вона створює правову основу для автоматичного обміну з іншими країнами інформацією про доходи користувачів цифрових платформ.

Це означає, що українська податкова зможе отримувати інформацію про заробітки громадян на іноземних сервісах, а також передавати іншим державам відомості про доходи їхніх резидентів на українських платформах. Перший міжнародний обмін даними запланований на 2028 рік — щодо доходів за 2027 рік.

Нові правила мають зробити доходи від онлайн-платформ прозорішими та скоротити їх приховування від оподаткування. Водночас для користувачів, які відповідають умовам спеціального режиму, податкове навантаження буде нижчим, а розрахунки з бюджетом здійснюватимуть самі платформи.

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