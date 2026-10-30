Як пережити дорогу зиму? Комуналка, ціни на продукти та пальне (відео)

За прогнозом фінансового експерта Олексія Козирева, комунальні платежі взимку можуть зрости на 40−50% порівняно з літніми, продукти подорожчати на 10−20%, а окремі ліки — на 12−25%. При цьому витрати українців уже зростають швидше за доходи, а можливі блекаути створюють додатковий тиск на ціни.

Чи залишаться незмінними тарифи на газ та електроенергію?

Які продукти подорожчають найбільше?

Як можливі блекаути вплинуть на ціни на АЗС?

І головне — як підготуватися до дорогої зими та зменшити навантаження на сімейний бюджет?

Відповіді, прогнози та практичні поради — у новому випуску.