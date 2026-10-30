Скільки коштуватиме життя українців взимку 2026−2027 років?
30 жовтня 2026, 9:10
Як пережити дорогу зиму? Комуналка, ціни на продукти та пальне (відео)
За прогнозом фінансового експерта Олексія Козирева, комунальні платежі взимку можуть зрости на 40−50% порівняно з літніми, продукти подорожчати на 10−20%, а окремі ліки — на 12−25%. При цьому витрати українців уже зростають швидше за доходи, а можливі блекаути створюють додатковий тиск на ціни.
- Чи залишаться незмінними тарифи на газ та електроенергію?
- Які продукти подорожчають найбільше?
- Як можливі блекаути вплинуть на ціни на АЗС?
- І головне — як підготуватися до дорогої зими та зменшити навантаження на сімейний бюджет?
Відповіді, прогнози та практичні поради — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
При всем уважении, это как-то не очень!!!
Есть факт -«минфин» принадлежит томашу фиале!
Есть еще факт, что ваши «журналисты» уже не один раз приносили для читателей «новости» и от южаниной и от железняка, и как правило эти «прогнозы» и «новости» оказались обычной заказной БРЕХНЕЙ.
Поэтому Алексей, как я понимаю, редакция «минфин» и хозяин «минфин» будут задавать «тон» новостям.
С уважением.