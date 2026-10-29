Після закриття міжбанку у четвер, 29 жовтня, курс долара впав на 19 копійок у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро впав на 13 копійок у купівлі і на 13 — у продажу.
29 жовтня 2026, 17:35
Долар і євро дешевшають на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 29 жовтня
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Закриття 29 жовтня
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Зміни
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45,53/45,56
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45,34/45,37
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19/19
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50,76/50,78
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50,64/50,65
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,41−46,06 грн. Євро купують за 50,60 грн, а продають за 51,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,17−46,50, євро — 51,30−51,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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