Лагард достроково залишає ЄЦБ: названо дату відставки

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард оголосила, що 7 лютого 2027 року залишить свою посаду. Вона піде у відставку приблизно на дев'ять місяців раніше завершення восьмирічного мандата. Про це повідомляється в офіційній заяві ЄЦБ від 29 жовтня.

Крістін Лагард оголосила, що 7 лютого 2027 року залишить свою посаду.

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Що відомо про відставку

Лагард повідомила про своє рішення членів керівної ради ЄЦБ та президента Європейської ради Антоніу Кошту.

У дописі в соцмережі X вона подякувала колегам за підтримку протягом семи років роботи та назвала керівництво ЄЦБ великою честю.

Причини дострокової відставки в офіційному повідомленні центробанку не уточнюються.

Лагард очолює ЄЦБ із 1 листопада 2019 року. Її мандат мав завершитися 31 жовтня 2027 року. До призначення в ЄЦБ вона обіймала посаду директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду, а раніше була міністеркою фінансів Франції.

Хто очолить ЄЦБ

Наступника Лагард призначатиме Європейська рада відповідно до статті 283 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що процедуру призначення нового очільника ЄЦБ розпочнуть 29 жовтня, щоб забезпечити своєчасну зміну керівництва.

Серед потенційних кандидатів, яких називають європейські медіа, — колишній очільник центробанку Нідерландів Клаас Кнот та колишній голова Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос. Офіційного рішення щодо наступника наразі немає.

Що означає зміна керівництва

Європейський центральний банк визначає монетарну політику єврозони, зокрема процентні ставки, які впливають на вартість кредитів, депозитів та фінансування бізнесу.

Кадрові зміни відбуваються на тлі нового інфляційного тиску через подорожчання енергоносіїв та послаблення економічної активності в Європі.

Для фінансових ринків призначення нового президента ЄЦБ матиме значення насамперед через можливі зміни підходів до процентних ставок. Водночас рішення щодо монетарної політики ухвалює колегіально Рада керуючих, а не президент одноосібно.