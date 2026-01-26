Уряд роздаватиме гранти бізнесу на генератори та EcoFlow

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2026, 16:11

Уряд роздаватиме гранти бізнесу на генератори та EcoFlow

Український уряд розширює програму підтримки підприємців «Власна справа», фокусуючись на енергетичній безпеці малого бізнесу. Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОП) зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу для закупівлі обладнання, що забезпечує безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 26 січня.

Український уряд розширює програму підтримки підприємців «Власна справа», фокусуючись на енергетичній безпеці малого бізнесу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На що можна витратити кошти

Державна допомога має суворо цільове призначення. Гроші виділяються виключно для забезпечення автономності бізнесу. Підприємці можуть використати грант на:

  • Придбання генераторів, акумуляторних батарей, зарядних станцій (на кшталт EcoFlow/Bluetti) та інверторів.
  • Оренду або лізинг подібного енергетичного обладнання.
  • Оплату послуг зі встановлення та технічного обслуговування техніки.

Хто може претендувати на виплати

Програма не є загальною для всіх, а націлена на підтримку критично важливого для населення малого бізнесу. Отримати грант можуть ФОПи, які відповідають двом критеріям:

  • Перебувають на 2-й або 3-й групі спрощеної системи оподаткування.
  • Працюють у сфері надання базових послуг або продажу товарів першої необхідності. Це стосується власників продуктових магазинів, аптек, майстерень, сервісних центрів тощо.

Скільки грошей дадуть

Уряд запровадив диференційовану систему виплат: сума гранту напряму залежить від кількості створених робочих місць (офіційно працевлаштованих працівників). Логіка проста: чим більший штат — тим вища сума компенсації.

Градація виплат виглядає наступним чином:

  • 1 працівник — 7 500 грн;
  • 2 працівники — 9 000 грн;
  • 3 працівники — 10 500 грн;
  • 4 працівники — 12 000 грн;
  • 5 працівників — 13 500 грн;
  • 6 і більше працівників — 15 000 грн.

Подача заявок на отримання гранту буде здійснюватися через портал «Дія». Точні строки старту прийому заявок будуть оголошені додатково.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами