Уряд роздаватиме гранти бізнесу на генератори та EcoFlow

Український уряд розширює програму підтримки підприємців «Власна справа», фокусуючись на енергетичній безпеці малого бізнесу. Відтепер фізичні особи-підприємці (ФОП) зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу для закупівлі обладнання, що забезпечує безперебійну роботу під час відключень електроенергії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 26 січня.

На що можна витратити кошти

Державна допомога має суворо цільове призначення. Гроші виділяються виключно для забезпечення автономності бізнесу. Підприємці можуть використати грант на:

Придбання генераторів, акумуляторних батарей, зарядних станцій (на кшталт EcoFlow/Bluetti) та інверторів.

Оренду або лізинг подібного енергетичного обладнання.

Оплату послуг зі встановлення та технічного обслуговування техніки.

Хто може претендувати на виплати

Програма не є загальною для всіх, а націлена на підтримку критично важливого для населення малого бізнесу. Отримати грант можуть ФОПи, які відповідають двом критеріям:

Перебувають на 2-й або 3-й групі спрощеної системи оподаткування.

Працюють у сфері надання базових послуг або продажу товарів першої необхідності. Це стосується власників продуктових магазинів, аптек, майстерень, сервісних центрів тощо.

Скільки грошей дадуть

Уряд запровадив диференційовану систему виплат: сума гранту напряму залежить від кількості створених робочих місць (офіційно працевлаштованих працівників). Логіка проста: чим більший штат — тим вища сума компенсації.

Градація виплат виглядає наступним чином:

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 000 грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 000 грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6 і більше працівників — 15 000 грн.

Подача заявок на отримання гранту буде здійснюватися через портал «Дія». Точні строки старту прийому заявок будуть оголошені додатково.