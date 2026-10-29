У Німеччині відмовляються від паперових чеків: що зміниться для клієнтів банків із 2028 року

Із 1 січня 2028 року в Німеччині припинить роботу система міжбанківської обробки внутрішніх паперових чеків. Німецький центральний банк — Бундесбанк — відключить відповідну технічну інфраструктуру, оскільки використання чеків скоротилося до мінімуму, а їх обслуговування стало економічно невигідним. Про це йдеться в повідомленні Бундесбанку.

Із 1 січня 2028 року в Німеччині припинить роботу система міжбанківської обробки внутрішніх паперових чеків.

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Чому банки відмовляються від чеків

За даними німецького регулятора, у 2007 році в країні провели 75,5 млн операцій із банківськими чеками. У 2024 році їхня кількість скоротилася приблизно до 2 млн.

Частка чеків у загальній кількості безготівкових платежів становить лише 0,01%.

Як скоротилося використання чеків у Німеччині

Кількість чекових операцій, млн. Джерело: Бундесбанк.

Водночас витрати на обробку чеків залишаються високими. На відміну від електронних платежів, паперові чеки потребують додаткової перевірки, обробки документів та архівування.

Законодавство також передбачає тривале зберігання відповідної документації, що збільшує адміністративні витрати банків.

За оцінками Бундесбанку, використання чеків щороку скорочується приблизно на 20−30%.

Що зміниться для клієнтів

Систему інкасо внутрішніх чеків остаточно припинять 31 грудня 2027 року. Після цього Бундесбанк більше не забезпечуватиме їх автоматизовану міжбанківську обробку.

Йдеться саме про припинення централізованого механізму обробки внутрішніх чеків, а не про окрему законодавчу заборону всіх паперових чеків.

Зміни насамперед стосуватимуться підприємств, громадських організацій та інших установ, які ще використовують чеки для розрахунків.

Бундесбанк рекомендує таким клієнтам завчасно перейти на альтернативні способи оплати. Частина німецьких банків і ощадних кас уже припинила приймати чеки.

Серед основних альтернатив — звичайні та миттєві перекази SEPA, банківські картки й інші електронні платіжні інструменти.

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Чим замінять паперові платежі

Відмова від чеків відбувається на тлі розвитку миттєвих банківських переказів у Європі.

SEPA — це єдина зона платежів у євро, яка дозволяє здійснювати перекази між рахунками в країнах-учасницях за узгодженими стандартами.

Миттєві перекази SEPA дають змогу перераховувати кошти протягом кількох секунд, зокрема поза стандартним банківським робочим часом.

На відміну від чеків, такі операції не потребують паперових документів і можуть оброблятися автоматично. Це скорочує витрати банків та прискорює надходження коштів отримувачам.

Як раніше писав «Мінфін», Україна також готується до інтеграції в SEPA. Після приєднання українські банки та платіжні установи зможуть подавати заявки на участь у відповідних платіжних схемах. Для цього їм потрібно буде підтвердити відповідність правилам, технічну готовність та інтеграцію з розрахунковою інфраструктурою.

Припинення обробки чеків у Німеччині не впливатиме безпосередньо на українські платіжні системи, однак відображає загальний перехід європейського банківського сектору від паперових розрахунків до електронних переказів.