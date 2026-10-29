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29 жовтня 2026, 13:42

Угода Трампа з Путіним не зупинила зростання цін на дизель у США

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським лідером володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального поки не допомогла знизити ціни на американських АЗС. Станом на 28 жовтня середня вартість дизеля у США досягла $6,35 за галон проти $6,28 на момент оголошення угоди 9 жовтня. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на Американську автомобільну асоціацію (AAA).

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським лідером володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального поки не допомогла знизити ціни на американських АЗС.
Станом на 28 жовтня середня вартість дизеля у США досягла $6,35 за галон проти $6,28
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Чому російський дизель не знизив ціни

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із путіним, за якою росія мала збільшити постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

План передбачає експорт понад 300 тис. тонн дизеля у жовтні, ще 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн тонн згодом. Вашингтон також тимчасово послабив санкційні обмеження щодо операцій із російським дизельним пальним.

Однак за майже три тижні після оголошення домовленості середня ціна дизеля у США не знизилася, а зросла на 7 центів за галон, або приблизно на 1,1%.

Аналітики сумніваються, що російські постачання зможуть суттєво вплинути на ринок. Серед причин — проблеми на російських нафтопереробних заводах після українських ударів, експортні обмеження та недостатні обсяги додаткового пального.

За оцінками, реалізація угоди може забезпечити трохи більше ніж 100 тис. барелів дизеля на добу в жовтні та близько 125 тис. барелів у листопаді.

Для порівняння, у 2025 році росія експортувала приблизно 800 тис. барелів дизельного пального щодня. Навіть повне виконання заявлених домовленостей не гарантує усунення дефіциту на світовому ринку.

Перші танкери вже вийшли з росії

Минулого тижня з російського порту Приморськ вирушив танкер із понад 300 тис. барелів дизельного пального.

За інформацією Reuters від 23 жовтня, судно Agioi Fanendes під прапором Мальти завантажило близько 40 тис. тонн дизеля 22 жовтня. Спочатку очікувалося, що воно прибуде до Нью-Йорка 7 листопада.

Однак згодом танкер змінив зазначений пункт призначення на «за замовленням». Тому станом на 28 жовтня підтвердження остаточного порту розвантаження не було.

За даними WSJ, ще три танкери з російським дизельним пальним прямують до американських портів і мають прибути наступного тижня. Одне із суден перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Поки немає підтвердження, що ці постачання вже вплинули на фізичну пропозицію дизеля на американському ринку.

Що відбувається навколо угоди

У США домовленість викликала критику з боку законодавців обох партій. У Конгресі виступають проти послаблення санкцій на російське пальне, оскільки його продаж може забезпечити Москві додаткові експортні надходження.

Тимчасовий дозвіл американського Мінфіну на операції з російським дизелем діє до 7 квітня 2027 року.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше пояснював, що адміністрація розглядає такі домовленості також як можливість продемонструвати Росії економічні переваги завершення війни проти України.

Водночас зростання цін на пальне відбувається напередодні проміжних виборів до Конгресу США, призначених на 3 листопада. Подорожчання дизеля збільшує витрати транспортних компаній, аграрного сектору та бізнесу, який залежить від автомобільних перевезень.

Чому ціни залишаються високими

Як раніше писав «Мінфін», домовленість щодо російського дизеля має не лише економічний, а й політичний вимір. Високі ціни на пальне стали проблемою для адміністрації Трампа напередодні виборів, тоді як реальний вплив нових постачань залежить від обсягів, логістики та ситуації на світовому ринку.

Експерти, яких опитало Associated Press, також сумніваються у можливості суттєвого зниження цін. Російські обсяги можуть переважно перерозподілятися між покупцями, а не збільшувати загальну світову пропозицію.

Додатковий тиск на ринок створюють перебої з переробкою та постачанням нафтопродуктів через війну на Близькому Сході. Дизель використовується не лише автомобільним транспортом, а й у сільському господарстві, промисловості та опаленні.

Через це навіть надходження перших партій російського пального до США не означатиме автоматичного здешевлення дизеля. Ціновий ефект залежатиме від фактичних обсягів постачань та загального балансу попиту і пропозиції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
29 жовтня 2026, 16:42
#
Де ж нас південний гість з сонячної Флориди. Він розповідав що голосував за Трампа саме тому що при Байдені був дорогий бензин.
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