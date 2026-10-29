OLX Group представила два нові інструменти на базі штучного інтелекту — Agentic Selling і DealFinder, які допомагатимуть користувачам продавати нерухомість та знаходити товари. Наразі компанія використовує 14 ШІ-агентів на 16 маркетплейсах у різних країнах. Про це йдеться в повідомленні OLX Group від 28 жовтня.

OLX запускає ШІ-помічників для купівлі товарів і продажу нерухомості

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Що вміють нові ШІ-помічники

Agentic Selling допомагає приватним продавцям нерухомості оцінювати об'єкти, створювати оголошення та керувати процесом продажу. Наразі інструмент доступний 20% приватних продавців на польській платформі Otodom.

Другий сервіс, DealFinder, працює через WhatsApp і призначений для покупців. Він дозволяє шукати товари за текстовим запитом, фотографією або голосом, а також отримувати сповіщення про нові оголошення та зміну цін.

Після бета-тестування в Португалії за участю 2 тисяч користувачів компанія розширює використання DealFinder. Під час випробувань 18% взаємодій конвертувалися в контакт із продавцем.

За словами директора з роботи з даними OLX Андреаса Мерентітіса, компанія прагне передати ШІ виконання складних завдань, залишивши за користувачами право остаточного рішення.

Як українці використовують ШІ

Разом із презентацією нових сервісів OLX оприлюднила результати дослідження використання штучного інтелекту молоддю віком 18−29 років у п'яти європейських країнах, зокрема в Україні.

За даними компанії, серед опитаних українців:

78% хоча б раз використовували ШІ на роботі.

20% сильно занепокоєні впливом ШІ на своє професійне майбутнє, тоді як середній показник у п'яти країнах становить 30%.

46% чоловіків і 32% жінок вважають себе повністю готовими до змін на ринку праці.

29% у разі необхідності зміни професії через ШІ обрали б роботу, пов'язану з технічними або цифровими компетенціями.

Серед найактивніших користувачів, які поєднують навчання з роботою, 69% щодня застосовують ШІ в особистому житті, а 65% — у професійній діяльності.

В Україні OLX уже використовує ШІ для створення заголовків та описів нерухомості на OLX Нерухомість. У категорії OLX Робота інструмент «Потенційні кандидати» щотижня пропонує роботодавцям п'ять профілів пошукачів, які найбільше відповідають вимогам вакансій.

Як ШІ впливає на роботу OLX

Компанія інтегрує штучний інтелект у свої платформи понад вісім років. Наразі OLX Group використовує 86 рішень на основі машинного навчання, 28 інструментів генеративного ШІ та 14 агентних рішень.

За даними компанії, використання ШІ вже дало такі результати:

Частка користувачів, які завершують публікацію оголошень, зросла на 11 відсоткових пунктів завдяки автоматичному створенню заголовків та описів.

Час розміщення оголошень про нерухомість скоротився на 50%.

Понад 70% автодилерів приймають відео автомобілів, створені за допомогою ШІ.

ШІ-помічник AI Interviewer проводить понад тисячу тренувальних співбесід щомісяця.

Крім того, 88% перших користувачів CV Optimiser назвали інструмент корисним, а 90% позитивно оцінили AI Interviewer.

Чому користувачі не готові повністю довіряти ШІ

Попри активне використання штучного інтелекту, довіра до його рекомендацій залишається обмеженою.

Окреме дослідження OLX серед користувачів платформ нерухомості в Польщі, Португалії та Румунії показало, що лише 5% респондентів більше довіряють оцінці нерухомості, зробленій ШІ, ніж оцінці людини. Водночас 36% довіряють оцінці рієлтора.

Ще 78% опитаних хочуть, щоб оголошення, змінені за допомогою штучного інтелекту, мали відповідне позначення.

Для маркетплейсів автоматизація пошуку, створення оголошень та підбору кандидатів може скоротити час виконання операцій і витрати бізнес-клієнтів. Водночас використання ШІ у сфері нерухомості та працевлаштування потребує прозорості рекомендацій, оскільки рішення безпосередньо впливають на фінансові інтереси користувачів.

OLX Group входить до міжнародної технологічної групи Prosus. Компанія працює під 11 брендами на семи ринках, а на її платформах щодня доступні майже 60 млн оголошень.