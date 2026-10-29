Українці наростили купівлю готівкової валюти до 225 млрд грн: у яких регіонах найбільший попит

За дев'ять місяців 2026 року українці купили готівкової іноземної валюти на $5,12 млрд більше, ніж продали. Порівняно з аналогічним періодом минулого року чиста купівля зросла на 10,8%. У гривневому еквіваленті показник становив 225,55 млрд грн, збільшившись на 16,9%. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин із посиланням на дані Національного банку України.

За дев'ять місяців 2026 року українці купили готівкової іноземної валюти на $5,12 млрд більше, ніж продали.

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Де українці найбільше купують валюту

Найбільші обсяги чистої купівлі готівкової валюти традиційно припадають на Київ, Дніпропетровську та Харківську області. Сукупно ці три регіони забезпечили близько 39,2% загального показника.

За даними НБУ, регіональний розподіл чистої купівлі валюти за січень — вересень 2026 року має такий вигляд:

На Київ припало 19,4% усієї чистої купівлі валюти, на Дніпропетровську область — 10,8%, на Харківську — 9%.

Найвищі темпи приросту зафіксували в Закарпатській області (+89,9%), Київській області (+73,3%), Тернопільській (+47,8%), Івано-Франківській (+43,5%) та Одеській (+43,9%).

Водночас у Донецькій області чиста купівля валюти скоротилася на 39,1%, до 2,75 млрд грн.

Скільки купили валюти 27 жовтня

За словами Шевчишина, чиста купівля готівкової валюти населенням у вівторок 27 жовтня становила рекордні $71,08 млн.

В доступній історії (з 2017р) це 4й історично максимальний результат.

1. 10.01.2025 — $79,22 млн

— $79,22 млн 2. 30.12.2024 — $75,19 млн

— $75,19 млн 3. 27.12.2024 — $74,88 млн

— $74,88 млн 4. 27.10.2026 — $71,08 млн.

«Контрольована девальвація просто так не проходе. Населення реагує традиційно купівлею, або зупинкою продажу валюти. Цього разу й одне й інше. Й… традиційно трохи запізно, коли ринок вже перейшов на нові рівні.

Повторюся, тепер задача НБУ стримати натиск — я в огляді назвав це спекулятивною стружкою. Але судячи з об'ємів — стружка добряча.

А от міжбанк, до речі, більш менш стабільний по балансу", — написав Шевчишин.

Чому зростає попит на валюту

Зростання чистої купівлі означає, що населення придбаває в банках та обмінниках більше готівкової іноземної валюти, ніж продає. Цей показник відображає різницю між обсягами купівлі та продажу, а не загальну суму придбаної валюти.

Як раніше писав «Мінфін», у вересні чиста купівля готівкової валюти населенням становила $739,9 млн. Це на 65,1% більше, ніж у серпні, та найвищий показник за останні шість місяців.

Найбільший чистий попит у вересні припав на долар — $405,3 млн. Водночас чиста купівля євро зросла у 2,5 раза порівняно із серпнем, до $331,5 млн.

Паралельно банки наростили ввезення готівкової іноземної валюти. У вересні її імпорт сягнув $1,12 млрд в еквіваленті, що на 52,3% більше, ніж у серпні, та є найвищим місячним показником від початку року.

Підвищений попит на валюту може бути пов'язаний із прагненням українців захистити заощадження від девальвації гривні та накопичити ліквідні резерви в умовах війни. Водночас сама статистика не дозволяє визначити, яка частина придбаної валюти залишається у заощадженнях, а яка використовується для поточних витрат.