Долар і євро пішли вгору у продажу: як змінився курс валют 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та додав 3 копійки у продажу.

Середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,42−46,06 грн. Євро купують за 50,63 грн, а продають за 51,43 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,30−46,60 грн, євро — 51,50−51,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,53−45,56 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,75−50,78 грн.

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