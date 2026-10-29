У четвер, 29 жовтня, середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі та додав 3 копійки у продажу.
29 жовтня 2026, 10:44
Долар і євро пішли вгору у продажу: як змінився курс валют 29 жовтня
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,42−46,06 грн. Євро купують за 50,63 грн, а продають за 51,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,30−46,60 грн, євро — 51,50−51,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,53−45,56 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,75−50,78 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 59 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі