Долар додав майже 27 тисяч гривень до вартості авто: як змінилися ціни з початку року

Зростання курсу долара від початку 2026 року збільшило гривневу вартість автомобіля ціною $10 тисяч майже на 27 тис. грн, навіть якщо його ціна в американській валюті залишилася незмінною. Офіційний курс долара за цей період зріс на 6,37%, через що купівля машини стала дорожчою для українців, які отримують доходи та накопичують кошти у гривнях. Про це свідчать розрахунки Інституту досліджень авторинку.

Через зростання курсу долара автомобілі в Україні подорожчали на десятки тисяч гривень

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як курс долара вплинув на ціни авто

За даними НБУ, від початку року до 24 жовтня 2026 року офіційний курс долара зріс із 42,3532 до 45,0510 грн.

Унаслідок цього автомобіль вартістю $10 тисяч, який у січні коштував у гривневому еквіваленті 423 532 грн, наприкінці жовтня оцінювався вже у 450 510 грн. Різниця становить 26 978 грн.

Залежно від вартості автомобіля додаткові витрати через зміну курсу становлять:

Розрахунки за офіційними курсами НБУ на початок 2026 року та 24 жовтня. Ціна автомобіля у доларах залишається незмінною.

При цьому євро за аналогічний період подорожчав лише на 1,29% — із 49,79 до приблизно 50,4 грн.

Різниця у валютній динаміці впливає на вартість імпортованих автомобілів. Машини з американських аукціонів більше залежать від курсу долара, тоді як автомобілі з європейських ринків — від євро.

Читайте також: Курсовий прогноз на листопад: чи буде долар по 46 грн або злетить ще вище

Як змінилася доступність автомобілів

За даними Інституту досліджень авторинку, медіанна ціна вживаного легковика на AUTO.RIA станом на 19−20 жовтня становила $9 500.

На початку року така машина коштувала приблизно 402,4 тис. грн, а за курсом на 24 жовтня — вже близько 428 тис. грн. Навіть без підвищення доларової ціни автомобіль став дорожчим на 25,6 тис. грн.

Найбільше курсові коливання відчувають покупці масового сегмента вживаних автомобілів. За даними дослідження, 51,6% активних оголошень на AUTO.RIA стосувалися машин дешевших за $10 тисяч, а 80,2% — дешевших за $20 тисяч.

Девальвація також скорочує купівельну спроможність гривневих заощаджень. Наприклад, бюджет у 500 тис. грн на початку року відповідав приблизно $11 805, а станом на 24 жовтня — лише $11 099.

Тобто за незмінної суми заощаджень покупець фактично втратив близько $707 свого автомобільного бюджету. Для заощаджень в 1 млн грн різниця становила вже приблизно $1 414.

Це може змушувати покупців обирати автомобілі старшого року випуску, з більшим пробігом або простішою комплектацією.

Що відбувається на авторинку

Валютний курс залишається одним із чинників формування цін на українському авторинку, оскільки значна частина автомобілів та запчастин імпортується.

Для машин, які купують за кордоном, курсова різниця впливає не лише на початкову ціну. Додаткові витрати виникають під час доставки, митного оформлення, ремонту та придбання запчастин. Частина цих платежів також прив'язана до іноземної валюти.

Водночас зміна офіційного курсу не означає автоматичного підвищення фактичних цін продажу на такий самий відсоток. На кінцеву вартість впливають попит, конкуренція між продавцями, технічний стан автомобіля та готовність власника торгуватися.

Для покупців, які накопичують гроші у гривнях, зростання курсу означає необхідність або збільшувати бюджет, або переглядати вимоги до автомобіля. Особливо це стосується масового сегмента вживаних машин, де навіть додаткові 20−30 тис. грн можуть суттєво вплинути на рішення про купівлю.