Ціни на газ у Європі перевищили €100 вперше з 2022 року

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Газ досяг максимуму за чотири роки

Нідерландські ф'ючерси TTF із постачанням у листопаді, які є основним європейським ціновим орієнтиром, під час торгів подорожчали до €100,75 за МВт·год. Це найвищий рівень із грудня 2022 року.

Аналогічні контракти у Великій Британії також досягли максимумів майже за чотири роки.

Порівняно з кінцем лютого, коли почалася війна на Близькому Сході, європейський газ подорожчав більш ніж утричі. До початку конфлікту котирування перебували поблизу €32 за МВт·год.

Водночас поточні ціни залишаються значно нижчими за рекордні показники 2022 року, коли газові ф'ючерси в Європі сягали приблизно €345 за МВт·год.

Додатковий тиск на енергетичний ринок чинить подорожчання нафти. 28 жовтня ф'ючерси на американську WTI зросли на 2,8%, до $102,7 за барель, а Brent — на 1,6%, приблизно до $116 за барель.

Зростання котирувань відбулося на тлі повідомлень про можливе відновлення інтенсивної військової кампанії США проти Ірану після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

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Чому газ дорожчає

Основним чинником зростання цін залишається загроза подальших перебоїв у постачанні скрапленого природного газу (СПГ) із Близького Сходу.

Європа входить в опалювальний сезон із незвично низькими запасами. За даними європейського енергетичного регулятора ACER, станом на 21 жовтня газові сховища ЄС були заповнені приблизно на 75%. Це значно нижче традиційного орієнтира у 90% напередодні зими.

Ситуацію ускладнюють прогнози похолодання, яке може збільшити попит на опалення, а також конкуренція з азійськими покупцями за доступні партії СПГ.

Директор із європейського ринку газу та СПГ Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер назвав рівень €100 психологічною позначкою. На його думку, подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може швидко спровокувати нове підвищення цін.

Експертка Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо також звернула увагу на взаємний вплив нафтового та газового ринків. Одночасне подорожчання енергоносіїв посилює ціновий тиск на світову економіку.

Ризики для економіки

Подорожчання природного газу вже позначається на європейській промисловості. Найбільше навантаження відчувають енергоємні виробництва, зокрема хімічні підприємства, виробники добрив і металургійна галузь.

За даними Reuters, деякі компанії вже скоротили виробництво через підвищення енергетичних витрат. Зростання оптових цін на газ також поступово впливає на вартість електроенергії для бізнесу та населення.

Проблемою залишається необхідність поповнення європейських газових сховищ після зими. Навіть у разі послаблення військового конфлікту на Близькому Сході відновлення запасів вимагатиме значних закупівель на міжнародному ринку СПГ.

За оцінками аналітиків, високі ціни на газ можуть зберігатися щонайменше протягом наступного року. Це створює ризики для інфляції, промислового виробництва та економічного зростання Європи.