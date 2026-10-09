Європі загрожує стрибок цін на газ: запаси в сховищах впали до мінімуму з 2011 року

Європа ризикує зіткнутися з дефіцитом газу взимку на тлі скорочення запасів у сховищах. За оцінкою американського аналітичного центру IEEFA, нестача може сягнути 14 млрд кубометрів, або близько 7% потреб ЄС. Це посилює ризик стрибка цін, якщо країнам не вдасться знайти достатньо додаткових поставок. Про це пише Politico.

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Запаси газу в ЄС та ризик дефіциту

Запаси газу в Євросоюзі заповнені трохи більш ніж на 70%. Це найнижчий показник для цієї пори року з 2011-го, коли почали вести відповідну статистику.

За оцінкою американського аналітичного центру Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), цієї зими ЄС може зіткнутися з дефіцитом до 14 млрд кубометрів природного газу. Це близько 7% потреб блоку — обсяг, еквівалентний споживанню 10−12 млн європейських домогосподарств.

Однією з причин низьких запасів стали високі ціни: влітку трейдерам було вигідніше продавати газ, ніж закачувати його до сховищ на зиму. Водночас протягом останніх двох років зимовий попит зростав, а обсяги імпорту до ЄС майже не змінювалися. У результаті країни дедалі більше покладаються на газ зі сховищ.

Ситуацію ускладнюють перебої у світових поставках енергоносіїв через війну на Близькому Сході. За оцінкою IEEFA, ціни на газ у Європі наблизилися до найвищого рівня майже за чотири роки, а можливості швидко залучити додаткові обсяги залишаються обмеженими.

Ризики нестачі газу також описані у прогнозі на зиму 2026−2027 років, підготовленому Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG). За сценарію холодної зими та обмежених поставок скрапленого природного газу (СПГ) запаси в європейських сховищах можуть скоротитися до 11%. На цьому рівні залишатимуться стратегічні резерви, які складно використати.

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Чому газ у Європі може подорожчати

Щоб завершити зиму із запасами на рівні 30% і зберегти резерв на випадок наступних холодів, країнам ЄС доведеться скоротити споживання або обмежити постачання газу споживачам. Йдеться про обсяги, еквівалентні 7% попиту, попереджає ENTSOG.

Додатково на імпорт вплине заборона ЄС на довгострокові контракти на постачання російського СПГ, яка має набути чинності в січні. За оцінкою IEEFA, це може скоротити поставки газу до Європи ще на 7 млрд кубометрів. Раніше російський газ допомагав компенсувати сезонні коливання попиту, а тепер Європа більше залежить від запасів у сховищах.

Один зі способів компенсувати нестачу — збільшити імпорт СПГ, зокрема зі США. Проте, за підрахунками IEEFA, закупівля необхідних обсягів за нинішніми цінами коштуватиме Європі додаткові 3 млрд євро. Це на 12% більше, ніж аналогічні обсяги коштували торік. До того ж американські виробники СПГ працюють майже на повну потужність, що обмежує можливості швидко збільшити експорт.

Водночас вищі ціни можуть спонукати постачальників перенаправляти газ до Європи з Азії. Таку думку висловив старший аналітик газового ринку S&P Global Energy Лоран Русекас. За його оцінкою, швидке скорочення запасів на початку зими підштовхуватиме ціни вгору, роблячи європейський ринок привабливішим для постачальників.

Водночас можливості європейської промисловості додатково скорочувати споживання газу обмежені. Як зазначив Русекас, після початку повномасштабної війни Росії проти України промисловий попит на газ у ЄС скоротився на 20% і досі не відновився.