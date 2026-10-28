Енергетика, промисловість, інвестиції: на що Нідерланди спрямують €1,2 млрд для України

Уряд Нідерландів протягом трьох років надасть Україні €1,2 млрд ($1,3 млрд) невійськової підтримки. Про це в уряді повідомили за кілька годин до візиту президента Володимира Зеленського до Гааги, пише Reuters.

За кілька годин до візиту Зеленського Нідерланди оголосили про €1,2 млрд для України. Фото: rijksoverheid.nl

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Найближчого року на відбудову України підуть €380 млн. У 2028 і 2029 роках уряд виділятиме приблизно по €410 млн щороку.

Частину грошей отримають фонди, які допомагають нідерландським компаніям інвестувати у відновлення України. Решту підуть на термінові ремонти української енергетичної інфраструктури та постачання техніки для промисловості, повідомили в уряді.

Зеленський прибуде до Нідерландів у середу вдень. За даними канцелярії прем'єр-міністра Роба Єттена, президент зустрінеться з ним та іншими членами кабінету, а потім поїде до короля Віллема-Александра.

Попередні внески Нідерландів

Нідерланди цього року спрямували на енергетичну підтримку України €193 млн, повідомив уряд у червні. У січні загальну суму енергетичної допомоги на 2026 рік оцінювали в €133 млн, після додаткових €23 млн. Ці гроші призначалися для закупівлі газу за кордоном, термінових ремонтів електростанцій і постачання енергообладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.

За даними уряду, Нідерланди входять до найбільших донорів енергетичної допомоги Україні: з початку повномасштабного вторгнення на це виділили €550 млн.

На невійськову підтримку у 2025 і 2026 роках нідерландський уряд закладав по €252 млн щороку. У вересні Нідерланди оголосили про додаткові €327 млн на відбудову у 2027−2029 роках. Як писав Kyiv Post, це доповнює €878 млн, обіцяних раніше, і разом виходить понад €1,2 млрд. Окремо країна надає й військову допомогу.

Нідерландський бізнес уже мав підтримку для участі у відбудові України. Серед виплат 2024 року уряд називає €32,5 млн грантів для нідерландських компаній та організацій з українськими партнерами. У жовтні міністр відбудови, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив, що програма Ukraine Partnership Facility триватиме у 2027 році, а Нідерланди планують на неї €26,5 млн.