Після закриття міжбанку у середу, 28 жовтня, курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Курс євро впав на 8 копійок у купівлі і у продажу.
28 жовтня 2026, 17:49
Міжбанк 28 жовтня закрився падінням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 28 жовтня
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Закриття 28 жовтня
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Зміни
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45,67/45,70
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45,53/45,56
|
10/14
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50,78/50,80
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50,70/50,72
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,42−46,04 грн. Євро купують за 50,64 грн, а продають за 51,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,34−46,45, євро — 51,38−51,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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