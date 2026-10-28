Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 29 жовтня, на рівні 45,59 грн. Американська валюта подешевшала на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.
28 жовтня 2026, 16:50
Долар і євро подешевшали: НБУ встановив курс валют на 29 жовтня
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Офіційний курс євро знизився на 9 копійок — до 50,76 грн.
Таким чином, обидві основні іноземні валюти втратили в ціні після попередніх коливань.
Джерело: Мінфін
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