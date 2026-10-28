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28 жовтня 2026, 13:03

Українців попередили про штрафи за спалювання сухої трави та листя

В Україні заборонено спалювати опале листя, суху траву та інші рослинні залишки. За порушення передбачені штрафи, які можуть сягати 12 240 грн. Про це нагадує в повідомленні КМДА.

В Україні заборонено спалювати опале листя, суху траву та інші рослинні залишки.
За порушення передбачені штрафи, які можуть сягати 12 240 грн
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Які штрафи загрожують порушникам

За самовільне випалювання рослинності передбачені такі штрафи для громадян:

  • від 3 060 до 6 120 грн — за випалювання рослинності та її залишків;
  • від 6 120 до 12 240 грн — за аналогічні порушення на територіях природно-заповідного фонду.

Чим небезпечне спалювання листя

Під час горіння рослинних залишків у повітря потрапляють шкідливі речовини, які подразнюють очі та дихальні шляхи й можуть загострювати хронічні захворювання.

Найбільшу небезпеку такий дим становить для дітей, літніх людей та осіб із захворюваннями органів дихання.

Крім того, вогонь пошкоджує коріння дерев і кущів, знищує комах та інші живі організми. У суху й вітряну погоду спалювання листя може призвести до масштабних пожеж.

Що робити з опалим листям

Замість спалювання фахівці рекомендують компостувати рослинні залишки. Для прискорення процесу листя варто подрібнювати, підтримувати помірну вологість і періодично перемішувати.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 жовтня 2026, 13:18
#
Оце здобули при Зелених!!! (С)

А что же уважаемая редакция не рассказала, что есть такая статья — 77 КУпАП?
Может кому то не нравится размер штрафа?
А почему не рассказали о алгоритме расчета самого штрафа?
Читаем —
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин
…3) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» — словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;
в абзаці другому частини другої слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти», а слова «від семи до дванадцяти» — словами «від тридцяти п’яти до шістдесяти»

Президент України П.ПОРОШЕНКО м. Київ 7 лютого 2017 року

…вот беда!!! «зелена зрада» не состоялась!!!
…еще раз понятно. кто хозяин этого ресурса!!!
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