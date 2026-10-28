Українців попередили про штрафи за спалювання сухої трави та листя

В Україні заборонено спалювати опале листя, суху траву та інші рослинні залишки. За порушення передбачені штрафи, які можуть сягати 12 240 грн . Про це нагадує в повідомленні КМДА.

За порушення передбачені штрафи, які можуть сягати 12 240 грн

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Які штрафи загрожують порушникам

За самовільне випалювання рослинності передбачені такі штрафи для громадян:

від 3 060 до 6 120 грн — за випалювання рослинності та її залишків;

— за випалювання рослинності та її залишків; від 6 120 до 12 240 грн — за аналогічні порушення на територіях природно-заповідного фонду.

Чим небезпечне спалювання листя

Під час горіння рослинних залишків у повітря потрапляють шкідливі речовини, які подразнюють очі та дихальні шляхи й можуть загострювати хронічні захворювання.

Найбільшу небезпеку такий дим становить для дітей, літніх людей та осіб із захворюваннями органів дихання.

Крім того, вогонь пошкоджує коріння дерев і кущів, знищує комах та інші живі організми. У суху й вітряну погоду спалювання листя може призвести до масштабних пожеж.

Що робити з опалим листям

Замість спалювання фахівці рекомендують компостувати рослинні залишки. Для прискорення процесу листя варто подрібнювати, підтримувати помірну вологість і періодично перемішувати.