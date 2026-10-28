Українці купують квартири у Варні: скільки коштує житло та які додаткові витрати

Українці за останні два роки стали однією з активних груп покупців нерухомості у болгарській Варні. Вони дедалі частіше купують квартири для постійного проживання. Водночас медіанна вартість квадратного метра у місті становить 1 833 євро , а в окремих районах перевищує 2 700 євро. Про це свідчать дані болгарського порталу нерухомості Realistimo за жовтень 2026 року.

Українці за останні два роки стали однією з активних груп покупців нерухомості у болгарській Варні.

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Як повідомляло болгарське видання Blitz, українці разом із покупцями з Румунії та Молдови формують помітну частину попиту на житло у Варні.

Скільки коштують квартири в Болгарії

За даними Realistimo, у жовтні медіанна ціна пропозиції квартир у Варні становить 1 833 євро за квадратний метр. Загалом у вибірці порталу налічується понад 6,2 тис. активних оголошень.

У Бургасі житло дещо дешевше — 1 802 євро за квадратний метр. Водночас у столиці Болгарії Софії медіанна вартість сягає 2 569 євро.

На популярних курортах ціни нижчі: у Несебрі квадратний метр коштує 1 554 євро, а на Сонячному Березі — 1 364 євро.

Медіанні ціни на квартири в Болгарії у жовтні 2026 року:

Варна, центр 2 750 € Софія 2 569 € Варна, Бриз 2 339 € Бургас, Сарафово 1 908 € Варна 1 833 € Бургас 1 802 € Варна, Аспарухово 1 636 € Несебр 1 554 € Варна, Владиславово 1 454 € Сонячний Берег 1 364 € Бургас, Меден Рудник 1 141 €

Джерело: Realistimo Index, медіанні ціни пропозиції, жовтень 2026 року.

Ціни у районах Варни відрізняються майже вдвічі

Вартість нерухомості суттєво залежить від розташування квартири.

Найдорожчим серед наведених у дослідженні районів є центр Варни, де медіанна ціна становить 2 750 євро за квадратний метр. У районі Бриз житло пропонують за 2 339 євро, в Аспарухові — за 1 636 євро.

Найдоступнішим із зазначених районів є Владиславово, де квадратний метр коштує 1 454 євро.

«У Варні район важить більше, ніж здається: різниця між Владиславовим і центром перевищує 1 200 євро за квадратний метр», — зазначають у команді Realistimo.

Скільки можна заробити на оренді

За розрахунками аналітиків, валова дохідність від здавання квартири в оренду у Варні становить 5,4% річних. Медіанна орендна плата — близько 550 євро на місяць.

У різних районах показники відрізняються. Зокрема, в Аспарухові валова дохідність становить 5,8%, у Владиславові — 5,7%, тоді як у центрі міста — 4%.

У Бургасі середній показник валової дохідності, за оцінкою порталу, становить 4,9%, а в районі Меден Рудник сягає 6,2%.

Водночас наведені показники не враховують податки, витрати на утримання нерухомості, ремонти та можливі періоди простою без орендарів.

Скільки доведеться доплатити під час купівлі

Крім вартості самої квартири, покупцям необхідно враховувати додаткові витрати на оформлення угоди.

За розрахунками Realistimo, під час купівлі квартири у Варні за 150 тис. євро додаткові витрати становитимуть приблизно 9 875 євро, або 6,6% від ціни об'єкта.

До цієї суми входять місцевий податок у розмірі 3%, нотаріальні послуги, реєстраційні платежі та орієнтовна комісія агентства нерухомості.

Таким чином, квартира вартістю 150 тис. євро фактично обійдеться покупцеві приблизно у 159 875 євро.

Дані Realistimo сформовані на основі активних оголошень станом на 27−28 жовтня 2026 року. Вони відображають ціни пропозиції, а не фактичну вартість укладених угод.