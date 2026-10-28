У середу, 28 жовтня, середній курс долара додав 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
28 жовтня 2026, 10:39
Курс валют 28 жовтня: долар продовжив зростання, євро пішло вниз
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,44−46,03 грн. Євро купують за 50,67 грн, а продають за 51,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,05−46,39 грн, євро — 51,40−51,77 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,67−45,70 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,78−50,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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