Після закриття міжбанку у вівторок, 27 жовтня, курс долара подорожчав на 1 копійку у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро впав на 6 копійок у купівлі і на 5 — у продажу.
27 жовтня 2026, 17:40
Долар на максимумі, а євро дешевшає на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 27 жовтня
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Закриття 27 жовтня
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Зміни
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45,66/45,69
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45,67/45,70
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1/1
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50,97/50,99
|
50,91/50,94
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-6/-5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,38−45,98 грн. Євро купують за 50,71 грн, а продають за 51,46 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,95−46,30, євро — 51,35−51,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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