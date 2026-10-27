Курс долара наблизився до 46 гривень: скільки коштуватиме валюта 28 жовтня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на середу, 28 жовтня, до 45,60 грн. Американська валюта додала в ціні 7 копійок, наблизившись до позначки 46 грн. Натомість євро подешевшав на 10 копійок. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України .

Американська валюта додала в ціні 7 копійок

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Офіційний курс валют на 28 жовтня

Долар США — 45,60 грн. Порівняно з 27 жовтня, коли курс становив 45,53 грн, американська валюта подорожчала на 7 копійок.

Євро — 50,85 грн. Європейська валюта втратила 10 копійок проти попереднього дня, коли її офіційний курс становив 50,95 грн.

Отже, на валютному ринку спостерігається різноспрямована динаміка: долар зміцнився щодо гривні, тоді як євро дещо знизився.

Таким чином, за офіційним курсом НБУ до психологічної позначки 46 грн за долар залишається 40 копійок.