Національний банк України підвищив офіційний курс долара на середу, 28 жовтня, до 45,60 грн. Американська валюта додала в ціні 7 копійок, наблизившись до позначки 46 грн. Натомість євро подешевшав на 10 копійок. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України.
27 жовтня 2026, 16:31
Курс долара наблизився до 46 гривень: скільки коштуватиме валюта 28 жовтня
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Офіційний курс валют на 28 жовтня
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Долар США — 45,60 грн. Порівняно з 27 жовтня, коли курс становив 45,53 грн, американська валюта подорожчала на 7 копійок.
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Євро — 50,85 грн. Європейська валюта втратила 10 копійок проти попереднього дня, коли її офіційний курс становив 50,95 грн.
Отже, на валютному ринку спостерігається різноспрямована динаміка: долар зміцнився щодо гривні, тоді як євро дещо знизився.
Таким чином, за офіційним курсом НБУ до психологічної позначки 46 грн за долар залишається 40 копійок.
Джерело: Мінфін
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