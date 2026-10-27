Тарифи на воду в Україні перевірятимуть за новими правилами: що зміниться для споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок перевірок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Регулятор перевірятиме документи й розрахунки, на підставі яких державні органи або місцева влада встановлюють тарифи. Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства.

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Що перевірятимуть

Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства. НКРЕКП аналізуватиме документи, розрахунки та інші матеріали, на підставі яких ухвалювали рішення про тарифи.

Зокрема, регулятор перевірятиме:

правильність розрахунків;

економічну обґрунтованість витрат, включених до тарифу;

наявність документів, що підтверджують ці витрати;

дотримання законодавства під час встановлення тарифів.

Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.

Що буде в разі порушень

За результатами перевірок НКРЕКП складатиме висновки. Якщо регулятор виявить порушення, він надаватиме рекомендації щодо їх усунення та врахування під час встановлення або перегляду тарифів.

Як зазначили в нацкомісії, нові правила мають діяти під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування.

Нагадаємо

У вересні в Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр.