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27 жовтня 2026, 16:59

Тарифи на воду в Україні перевірятимуть за новими правилами: що зміниться для споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок перевірок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Регулятор перевірятиме документи й розрахунки, на підставі яких державні органи або місцева влада встановлюють тарифи. Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок перевірок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства.
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Що перевірятимуть

Перевірки проводитимуть без виїзду на підприємства. НКРЕКП аналізуватиме документи, розрахунки та інші матеріали, на підставі яких ухвалювали рішення про тарифи.

Зокрема, регулятор перевірятиме:

  • правильність розрахунків;
  • економічну обґрунтованість витрат, включених до тарифу;
  • наявність документів, що підтверджують ці витрати;
  • дотримання законодавства під час встановлення тарифів.

Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.

Що буде в разі порушень

За результатами перевірок НКРЕКП складатиме висновки. Якщо регулятор виявить порушення, він надаватиме рекомендації щодо їх усунення та врахування під час встановлення або перегляду тарифів.

Як зазначили в нацкомісії, нові правила мають діяти під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування.

Нагадаємо

У вересні в Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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