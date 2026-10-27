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ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 16:13

В Україні відновили запис на грошову допомогу від ООН: умови реєстрації у Кривому Розі

Внутрішньо переміщені особи та люди, які повернулися до України або своїх домівок після вимушеного переміщення, можуть претендувати на грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У Кривому Розі поновили запис до електронної черги, пише Новини.LIVE. Заповнення анкети ще не гарантує реєстрації чи виплати: організація телефонує тим, хто відповідає умовам програми, а остаточне рішення ухвалюється після особистої співбесіди.

Внутрішньо переміщені особи та люди, які повернулися до України або своїх домівок після вимушеного переміщення, можуть претендувати на грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
У Кривому Розі відкрили електронну чергу на виплати від ООН. Фото: відкриті джерела
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Програма агентства передбачає виплати від 10 800 до 12 300 грн залежно від життєвих обставин заявників. Для участі потрібно відповідати критеріям програми, зокрема вимозі щодо доходу домогосподарства.

Хто може претендувати на виплати

Подати заявку можуть домогосподарства, які належать хоча б до однієї з визначених категорій:

  • люди, які були змушені переміститися через загрозу життю, обстріли або обов'язкову евакуацію менш ніж 45 днів тому;

  • внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки з цих причин від 46 днів до шести місяців тому;

  • люди, які через війну виїхали за кордон, а потім повернулися в Україну;

  • переселенці, які повернулися до свого постійного місця проживання після вимушеного переміщення в межах України.

Для двох останніх категорій діє часове обмеження: повернення має відбутися не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж рік тому.

Обов'язкова умова для всіх категорій — середньомісячний дохід домогосподарства в розрахунку на одну людину не повинен перевищувати 8300 грн.

Які обставини враховують під час відбору

Для людей, які перемістилися від 46 днів до шести місяців тому, а також тих, хто повернувся додому, передбачене додаткове опитування для визначення пріоритетності надання допомоги.

Під час оцінювання враховують, зокрема, наявність у домогосподарстві людей, які належать до вразливих категорій. Ідеться про:

  • людей віком від 60 років, зокрема безробітних літніх осіб;

  • людей з інвалідністю;

  • сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

  • сім'ї, у яких виховують трьох і більше дітей;

  • вагітних жінок і матерів із маленькими дітьми.

Сам факт відповідності окремим критеріям не гарантує призначення виплати. Остаточне рішення ухвалюють після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

Як записатися на реєстрацію

Жителі Кривого Рогу можуть заповнити електронну анкету для запису до черги.

Організатори наголошують, що на одну родину потрібно подавати лише одну заявку. Заповнення форми є попереднім записом до електронної черги, а не завершеною реєстрацією на допомогу.

Заявникам, які відповідають умовам програми, зателефонують і запросять до реєстраційного центру в Кривому Розі. Якщо дзвінка не було, за поясненням організаторів, людина не відповідає визначеним критеріям реєстрації.

Коли організатори наберуть необхідну кількість заявок, форму закриють. Повторно її відкриють після опрацювання записаних заявників.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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