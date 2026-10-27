GBP/USD: очікування щодо ставок розвернули фунт, але не обіцяють тривалого зростання

Фунт за минулий період після невдалої спроби зниження зміг додати в зростанні, вийшовши на локальний тижневий максимум. Початковий провал був пов'язаний з публікацією статистики щодо споживчих цін у США: інфляція за вересень прискорилася до 3,7 р/р, а місячне зростання споживчих цін становило 0,6% після 0,4% у серпні. При цьому бензин подорожчав на 9,1% за місяць, забезпечивши понад половину загального місячного приросту індексу. На цьому ймовірність жовтневого підвищення ставки ФРС зросла з 22% до 50%, дохідності казначейських облігацій підскочили, індекс долара досяг максимуму за 18 місяців.

Однак майже одразу відбувся розворот пари, незважаючи на те, що ціни виробників у США зросли найзначніше за останні чотири з половиною роки, а роздрібні продажі за вересень збільшилися на 0,8% проти ринкового очікування 0,3%, однак цей приріст більше пов'язаний з подорожчанням пального, тоді як продажі в ширшому наборі базових категорій зросли лише на 0,1%. Основною причиною зростання пари стали обережні заяви представників ФРС, які знизили очікування підвищення ставки на жовтневому засіданні, що супроводжувалося зростанням ринку державних облігацій та послабленням долара.

Одночасно підтримку фунту надала британська статистика щодо економічного зростання: ВВП за три місяці по серпень зріс на 0,7% відносно попереднього тримісячного періоду, перевищивши ринкове очікування 0,5%. У місячному вираженні зростання становило 0,1%, тоді як ринок очікував зниження на 0,1%. Крім того, звіт щодо ринку праці показав зниження рівня безробіття до 4,7% з 4,9% у попередньому кварталі, а попередня оцінка кількості працівників, які отримують заробітну плату через системи розрахунку роботодавців, за вересень збільшилася на 13 тисяч відносно серпня. Це зміцнило очікування підвищення ставки Банком Англії на майбутньому засіданні, що дозволило фунту зрости вище позначки 1,34.