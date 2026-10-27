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27 жовтня 2026, 12:39

Електронний табель не допоміг оскаржити звільнення: чому працівник ПриватБанку програв суд

Працівник «ПриватБанку» домігся поновлення на роботі через суд, але згодом знову втратив посаду — цього разу через прогул. Він посилався на відмітки в мобільному застосунку, які фіксували початок і завершення робочого дня, а також заявляв, що банк не створив належних умов для виконання його обов’язків. Однак суди визнали ці аргументи недостатніми, а Верховний Суд 22 жовтня 2026 року залишив їхні рішення без змін. Чому електронні відмітки не допомогли працівнику довести, що він не прогулював роботу, розповів sud.ua.

Працівник «ПриватБанку» домігся поновлення на роботі через суд, але згодом знову втратив посаду — цього разу через прогул.
чим закінчився спір працівника з ПриватБанком. Фото: Pexels
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Чому працівника звільнили вдруге

Чоловік працював у «ПриватБанку» з 2014 року. У вересні 2021-го його звільнили через скорочення штату. Він оскаржив це рішення, і суди визнали звільнення незаконним та поновили його на попередній посаді.

8 березня 2023 року банк видав наказ про поновлення працівника. Йому визначили місце роботи в Полтаві та графік з понеділка до п’ятниці, з 08:30 до 17:30.

Після повернення на роботу між сторонами виник новий конфлікт. Чоловік стверджував, що банк не забезпечив його належним робочим місцем і не надав необхідних доступів до програмних комплексів. Через це він вважав, що не міг повноцінно виконувати свої обов’язки.

Банк зафіксував відсутність працівника на роботі 29 і 30 травня 2023 року. Роботодавець розцінив це як прогул без поважних причин і звільнив чоловіка.

Працівник знову звернувся до суду. Він вимагав скасувати наказ про звільнення, поновити його на посаді, стягнути середній заробіток і 50 тисяч гривень компенсації моральної шкоди. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Чому відміток у застосунку виявилося недостатньо

Одним із головних аргументів працівника були дані мобільного застосунку «Табелювання». За правилами банку, співробітники мали реєструвати в ньому початок і завершення робочого дня. Чоловік вважав ці відмітки підтвердженням того, що він перебував на роботі.

Проте сам факт реєстрації початку та завершення зміни не доводить, що людина була на визначеному робочому місці протягом усього робочого дня. Суди зіставили електронні дані з іншими доказами, зокрема актами про відсутність працівника, і дійшли висновку, що відмітки не спростовують прогулу 29 і 30 травня.

Це не означає, що електронний табель не має доказового значення в трудових спорах. Важливо, що саме фіксує система і чи підтверджують її дані обставини, на які посилається працівник. Відмітка про початок і завершення робочого дня не обов’язково засвідчує присутність на робочому місці між цими моментами.

Суди також розглянули аргумент чоловіка про неналежні умови праці. Вони врахували наказ про поновлення, визначені місце роботи та графік, а також докази банку щодо забезпечення умов для виконання обов’язків. Ці матеріали не дали підстав визнати, що роботодавець фактично не поновив працівника.

За яких умов роботодавець може звільнити за прогул

Пункт 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України дозволяє розірвати трудовий договір через прогул без поважних причин. Підставою може бути відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня, безперервно або сумарно, а також відсутність упродовж усього робочого дня.

Самої фіксації відсутності недостатньо. Роботодавець має з’ясувати її причини та дотриматися процедури дисциплінарного стягнення. Статті 147−149 КЗпП, зокрема, передбачають необхідність витребувати від працівника письмові пояснення. Якщо він відмовляється їх надати, роботодавець має належно зафіксувати цю відмову.

У справі працівника «ПриватБанку» суди визнали факт прогулу доведеним і погодилися з правомірністю звільнення. Аргументи про неналежні умови праці та відсутність доступу до банківських програм не змінили їхнього висновку.

Окремо суди розглянули зміну дати звільнення. Спочатку банк визначив її як 29 червня 2023 року. Згодом роботодавець отримав інформацію, що працівник у цей період був тимчасово непрацездатним, і видав наказ про перенесення дати звільнення на 5 липня, після завершення лікарняного. Суди не визнали цю обставину підставою для скасування наказу.

22 жовтня 2026 року Верховний Суд залишив касаційну скаргу працівника без задоволення, а рішення попередніх інстанцій без змін.

У цій справі ключовим стало не саме використання електронного табеля, а те, чи могли його дані спростувати інші докази відсутності на роботі. Суди визнали, що не могли. Для працівника це означає, що відмітки в системі обліку часу не замінюють доказів фактичної присутності, якщо вона стала предметом спору. Для роботодавця справа також не встановлює автоматичного права звільняти за відсутність: законність такого рішення залежить від підтвердження прогулу, оцінки причин і дотримання процедури звільнення.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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