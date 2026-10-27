Долар дорожчає швидше за євро: що відбувається з курсом 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, середній курс долара додав 12 копійок у купівлі та у продажу. Курс євро додав 8 копійок у купівлі та у продажу.

У вівторок, 27 жовтня, середній курс долара додав 12 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,33−45,94 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,49 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,85−46,18 грн, євро — 51,35−51,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,66−45,69 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,97−50,99 грн.

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