У застосунку «Резерв+» знову доступне оформлення відстрочок від мобілізації для усіх категорій. Доступ до послуги відновили у понеділок, 26 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
27 жовтня 2026, 10:07
У «Резерв+» відновили оформлення відстрочок від мобілізації
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Відновлення послуги
Відновлено доступ до послуги оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. Планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції завершено.
У відомстві зазначили, що зараз усі послуги в «Резерв+» працюють у звичному режимі.
Нагадаємо
23 жовтня в Міністерстві оборони попереджали про тимчасове припинення оформлення окремих відстрочок у застосунку «Резерв+» через планові технічні роботи в системах Мін'юсту.
Джерело: Мінфін
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