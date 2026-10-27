У «Резерв+» відновили оформлення відстрочок від мобілізації

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Відновлення послуги

Відновлено доступ до послуги оформлення відстрочок від мобілізації, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини захисника чи захисниці. Планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції завершено.

У відомстві зазначили, що зараз усі послуги в «Резерв+» працюють у звичному режимі.

Нагадаємо

23 жовтня в Міністерстві оборони попереджали про тимчасове припинення оформлення окремих відстрочок у застосунку «Резерв+» через планові технічні роботи в системах Мін'юсту.