Туреччина в 5 разів підвищила поріг для кваліфікованих інвесторів

Рада з ринків капіталу Туреччини (SPK) у п'ять разів підвищила поріг для отримання статусу кваліфікованого інвестора після обвалу фондів, який потряс турецький ринок капіталу та знецінив акції на мільярди доларів . Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Мінімальний обсяг фінансових активів, який дає право на цей статус, зріс із 10 млн до 50 млн лір

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Як змінився поріг

Мінімальний обсяг фінансових активів, який дає право на цей статус, зріс із 10 млн до 50 млн лір ($1 млн). Статус відкриває доступ до хедж-фондів та корпоративних облігацій, які пропонуються лише кваліфікованим інвесторам.

У п'ять разів, з 5 млн. до 25 млн. лір, виріс і поріг за обсягом торгових операцій. Він стосується інвесторів, які просять надати їм статус професійного клієнта.

Для цього інвестор повинен протягом останнього року здійснювати на потрібних йому ринках щонайменше 10 угод у кожному кварталі у сумі від порогового значення за квартал. Це один із трьох критеріїв для статусу професійного клієнта поряд з обсягом активів та досвідом роботи у фінансовому секторі або профільною ліцензією, причому виконати потрібно як мінімум два.

Професійні клієнти автоматично вважаються кваліфікованими інвесторами, але для статусу кваліфікованого інвестора достатньо відповідати одному порогу активів.

Інвесторам, які отримали статус по колишніх порогах, доведеться знову підтвердити своєму брокеру, що вони відповідають новим вимогам. Якщо це не вдасться, за інструментами для кваліфікованих інвесторів вони зможуть подавати лише заявки на продаж.

Попереднього разу Туреччина підвищувала поріг у грудні 2025 року, з 1 млн до 10 млн лір. Тоді всі, хто вже мав статус, зберегли його, а для покупців паїв фондів нерухомості та венчурних фондів залишили колишній поріг. Тепер цей виняток скасовано.

Регулятор також змінив графік, за яким фонди мають виконати обмеження, запроваджені у серпні.

Раніше їх потрібно було виконувати поетапно, до 31 жовтня та 30 листопада, а повністю до 31 грудня. Наразі проміжні етапи скасовано, а остаточний термін перенесено на 31 січня 2027 року. SPK скасував і виняток із інвестиційних лімітів фондів для паперів держустанов та їх дочірніх компаній.