Туреччина в 5 разів підвищила поріг для кваліфікованих інвесторів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 9:44

Туреччина в 5 разів підвищила поріг для кваліфікованих інвесторів

Рада з ринків капіталу Туреччини (SPK) у п'ять разів підвищила поріг для отримання статусу кваліфікованого інвестора після обвалу фондів, який потряс турецький ринок капіталу та знецінив акції на мільярди доларів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Рада з ринків капіталу Туреччини (SPK) у п'ять разів підвищила поріг для отримання статусу кваліфікованого інвестора після обвалу фондів, який потряс турецький ринок капіталу та знецінив акції на мільярди доларів.
Мінімальний обсяг фінансових активів, який дає право на цей статус, зріс із 10 млн до 50 млн лір
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінився поріг

Мінімальний обсяг фінансових активів, який дає право на цей статус, зріс із 10 млн до 50 млн лір ($1 млн). Статус відкриває доступ до хедж-фондів та корпоративних облігацій, які пропонуються лише кваліфікованим інвесторам.

У п'ять разів, з 5 млн. до 25 млн. лір, виріс і поріг за обсягом торгових операцій. Він стосується інвесторів, які просять надати їм статус професійного клієнта.

Для цього інвестор повинен протягом останнього року здійснювати на потрібних йому ринках щонайменше 10 угод у кожному кварталі у сумі від порогового значення за квартал. Це один із трьох критеріїв для статусу професійного клієнта поряд з обсягом активів та досвідом роботи у фінансовому секторі або профільною ліцензією, причому виконати потрібно як мінімум два.

Професійні клієнти автоматично вважаються кваліфікованими інвесторами, але для статусу кваліфікованого інвестора достатньо відповідати одному порогу активів.

Інвесторам, які отримали статус по колишніх порогах, доведеться знову підтвердити своєму брокеру, що вони відповідають новим вимогам. Якщо це не вдасться, за інструментами для кваліфікованих інвесторів вони зможуть подавати лише заявки на продаж.

Попереднього разу Туреччина підвищувала поріг у грудні 2025 року, з 1 млн до 10 млн лір. Тоді всі, хто вже мав статус, зберегли його, а для покупців паїв фондів нерухомості та венчурних фондів залишили колишній поріг. Тепер цей виняток скасовано.

Регулятор також змінив графік, за яким фонди мають виконати обмеження, запроваджені у серпні.

Раніше їх потрібно було виконувати поетапно, до 31 жовтня та 30 листопада, а повністю до 31 грудня. Наразі проміжні етапи скасовано, а остаточний термін перенесено на 31 січня 2027 року. SPK скасував і виняток із інвестиційних лімітів фондів для паперів держустанов та їх дочірніх компаній.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами