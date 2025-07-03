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3 июля 2025, 8:32 Читати українською

Microsoft уволит еще 9000 работников

Microsoft объявила о втором этапе сокращений в 2025 году, планируя уволить около 9000 сотрудников, что составляет менее 4% от общего количества персонала (228 000 человек). Об этом пишет Bloomberg.

Microsoft объявила о втором этапе сокращений в 2025 году, планируя уволить около 9000 сотрудников, что составляет менее 4% от общего количества персонала (228 000 человек).
Фото: depositphotos

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Кого планируют уволить

Увольнения, относящиеся ко всем подразделениям и коснутся работников всех уровней, нацелены на оптимизацию процессов и структуры управления компании.

Новый раунд увольнений станет уже вторым в этом году. В мае Microsoft сообщала о планируемом сокращении до 3% работников, или около 6 тыс. человек.

Читайте также: Microsoft сокращает 3% штата, коснется около 7000 человек

Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце июня прошлого года в компании работало 228 тыс. человек. людей. Следовательно, с учетом ранее увольнений под сокращение могут попасть около 9 тыс. сотрудников.

Котировки акций Microsoft снижаются на 0,2% в начале торгов в среду. За текущий период рыночная стоимость компании увеличилась на 16,6%.

Напомним

  • В 2023 году Microsoft уже сокращала штат, уволив около 11 000 работников. В январе 2025 года также происходили увольнения, зависевшие от производительности сотрудников.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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