Microsoft уволит еще 9000 работников

Microsoft объявила о втором этапе сокращений в 2025 году, планируя уволить около 9000 сотрудников, что составляет менее 4% от общего количества персонала (228 000 человек). Об этом пишет Bloomberg .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого планируют уволить

Увольнения, относящиеся ко всем подразделениям и коснутся работников всех уровней, нацелены на оптимизацию процессов и структуры управления компании.

Новый раунд увольнений станет уже вторым в этом году. В мае Microsoft сообщала о планируемом сокращении до 3% работников, или около 6 тыс. человек.

Читайте также: Microsoft сокращает 3% штата, коснется около 7000 человек

Согласно годовому отчету, направленному Microsoft в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в конце июня прошлого года в компании работало 228 тыс. человек. людей. Следовательно, с учетом ранее увольнений под сокращение могут попасть около 9 тыс. сотрудников.

Котировки акций Microsoft снижаются на 0,2% в начале торгов в среду. За текущий период рыночная стоимость компании увеличилась на 16,6%.

Напомним