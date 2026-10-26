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26 жовтня 2026, 19:45

Автогаз може сягнути 60 грн за літр: експерт назвав три причини

Українським водіям, які їздять на газі, варто готуватися до подальшого подорожчання. Як зазначив в інтерв'ю РБК-Україна директор Консалтингової групи A-95 Сергій Куюн, автогаз може піднятися приблизно до 60 грн за літр. На відміну від дизельного пального, ринок якого після двотижневої напруги почав заспокоюватися, газ, за словами експерта, залежить від трьох чинників, які поки не слабшають.

Українським водіям, які їздять на газі, варто готуватися до подальшого подорожчання.
Дизель стабілізується, а автогаз дорожчатим. ФОТО: Pexels
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«Щодо автогазу, на жаль, прогнозую подальше зростання цін. Вартість може піднятися приблизно до 60 грн за літр», — сказав він.

Три причини дорожчання

Куюн пояснив, що на ціну газу тиснуть кілька чинників одразу.

«По-перше, у Європі, звідки ми купуємо газ, є дефіцит. По-друге, ціни на нього там високі. По-третє, ми маємо проблеми з логістикою, зокрема через обміління Дунаю», — розповів експерт.

За його словами, Дунай був одним із важливих каналів постачання, але повною мірою користуватися ним зараз не вдається. «Тому на внутрішньому ринку виник дефіцит газу, що призводить до зростання цін. Найімовірніше, вони продовжать підвищуватися», — зазначив він.

Логістика, за словами Куюна, впливає на весь ринок пального. Ускладнення пов'язані не лише з війною, а й із природними чинниками. Через це змінилися потоки постачання, виникла напруга на інших напрямках, а компанії не встигали привозити потрібні обсяги.

«Протягом майже трьох тижнів оптові ціни були вищими за роздрібні. Це прямий сигнал того, що на ринку бракує ресурсу», — наголосив експерт.

Чому дизель може подешевшати

На ринку дизельного пального ситуація інша. Куюн пов'язує це зокрема з рішенням уряду, який минулого тижня зробив митне оформлення пального пріоритетним.

«Уже сьогодні ми відчули, що напруга, яка тривала останні два тижні, спала. Ажіотажного попиту більше не було, а оптові ціни навіть знизилися», — розповів він.

З цього експерт робить висновок про найближчі ціни на АЗС: «Тому, думаю, зараз відбуватиметься стабілізація цін на АЗС і подальшого подорожчання дизельного пального не буде». Він додав, що ринок стежитиме за світовими цінами, адже ситуація залишається напруженою.

Чи може держава стримати ціни

На запитання, чи реальний сценарій із ціною дизеля в 100−150 грн за літр, Куюн відповів коротко: «Я в такий сценарій не вірю». Він пояснив, що в усьому світі поступово зменшується споживання пального, тому до такого подорожчання, на його думку, навряд чи дійде.

Дієвих механізмів стримування цін у разі різкого стрибка світових цін на нафту в Україні немає, сказав експерт. За його словами, їх немає й в інших країнах. Держави намагаються стримувати ціни дотаціями або зниженням податків, але, окрім значних втрат для бюджетів, це майже нічого не дає. Такі програми потребують великих коштів, а люди швидко забувають, скільки платили раніше, коли пільги закінчуються.

«В Україні тим більше немає можливості дотувати ціни, оскільки в бюджеті немає зайвих грошей. Тому ми фактично безпосередньо переносимо ціни на колонки АЗС», — підкреслив Куюн.

Скільки додає курс

Окремо експерт прокоментував вплив курсу гривні, адже в день інтерв'ю євро і долар зросли більш ніж на 30 копійок. За його словами, є умовна пропорція: кожна гривня зміни курсу долара додає приблизно 80 копійок до вартості пального.

«Такі незначні коливання, як 30 копійок, не здатні суттєво вплинути на ціни», — зазначив Куюн.

За його розрахунками, така зміна курсу додасть на колонці приблизно 20 копійок. «На тлі загальної вартості пального це не дуже багато», — сказав він.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
26 жовтня 2026, 21:37
#
Так курс підріс на 60 копійок вже, і який ріст буде далі побачимо. Після нового року акцизи піднімуть — ще дві гривні на все паливо. Падіння дизелю точно можна не прогнозувати!
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