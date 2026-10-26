Після закриття міжбанку у понеділок, 26 жовтня, курс долара подорожчав на 28 копійок у купівлі і на 27 копійки у продажу. Тоді як курс євро збільшився на 21 копійку у купівлі і на 21 — у продажу.
26 жовтня 2026, 17:31
В понеділок 26 жовтня долар і євро подорожчали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 26 жовтня
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Закриття 26 жовтня
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Зміни
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45,38/45,42
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45,66/45,69
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28/27
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50,86/50,88
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51,07/51,09
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21/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,21−45,82 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,41 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,75−46,05, євро — 51,34−51,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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